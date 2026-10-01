Скорочення мережі центрів приймання біженців відбувається по всій країні: 2026 року вже припинили роботу 8 таких установ, а ще 8 планують закрити до кінця лютого 2027 року, пише Yle.

Чому центри для біженців у Фінляндії закривають?

Начальниця департаменту послуг з приймання біженців Міграційної служби Фінляндії Еліна Нурмі пояснила, що скорочення кількості центрів пов'язані передусім зі зменшенням кількості людей, яким вони потрібні. Цьогоріч менше людей подаються на притулок, а кількість людей, що приїздять до Фінляндії через війну в Україні, вже не зростає.

Але чимало мешканців центрів вже зареєструвалися як резиденти муніципалітетів та переїхали до іншого житла. На початку червня у країні ще працювали:

30 підрозділів для дорослих;

13 для неповнолітніх;

2 підрозділи для утримання під вартою.

Але є й ще одна причина скорочення кількості центрів приймання – і це зміни у законодавстві. Вже з 1 вересня 2026 року послуги з приймання людей, що отримали дозвіл на проживання в муніципалітеті, припиняються через три місяці.

Правило в тому числі поширюється і на людей з тимчасовим захистом. У міграційній службі пояснили, що коли українці набувають право на муніципальне проживання, вони мають знайти собі інше житло протягом трьох місяців. Єдина група людей, до яких це обмеження не застосовується – це неповнолітні без супроводу.