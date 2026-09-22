По словам очевидцев, находившихся на пляже в Вулиагмене, недалеко от Афин, сначала 82-летний мужчина начал ссориться с 76-летним из-за шезлонга, пишет BBC. Но ситуация быстро вышла из-под контроля и переросла в драку.

Что известно о драке из-за шезлонга в Греции?

Когда спор перерос в жестокую драку, в конфликт быстро вмешались другие люди. Один из свидетелей рассказал, что на пляже тогда поднялся настоящий хаос, а крики слышали даже издалека. И в самый разгар конфликта 82-летний мужчина внезапно потерял сознание и упал.

Находившиеся рядом люди пытались ему помочь – еще до приезда "скорой" ему начали проводить сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Один из очевидцев предположил, что погибший 82-летний мужчина заранее занял шезлонг, ведь ждал кого-то – и, скорее всего, именно это и стало причиной ссоры.

Полиция задержала 76-летнего мужчину, который, по предварительным данным, был участником конфликта. С ним также находилась 21-летняя женщина – ее сначала тоже задержали, но затем отпустили. Очевидцы рассказали, что лицо этой женщины было разбито и опухло.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять, что именно произошло на пляже, и пытаются установить точную причину смерти мужчины.

Конфликты из-за шезлонгов – далеко не редкость

Спор за шезлонги на пляжах и у бассейнов уже давно перестали быть редкостью, и для многих туристов они стали невероятно раздражающей частью отдыха. Некоторые туристы пытаются хитрить и приходят к шезлонгам на рассвете, оставляют на них полотенце, а затем уходят завтракать или спать.



Туристы часто пытаются занять шезлонги заранее / Фото Pexels

А вот когда другие отдыхающие приходят на пляж, они видят десятки свободных мест, которые формально уже заняты чужими вещами. Именно из-за такой практики возникают ссоры, а отели и курорты придумывают все новые правила, призванные регулировать поведение отдыхающих.

В 2024 году турист из Германии, отдыхавший на греческом острове Кос, даже подал в суд на туроператора из-за того, что не мог пользоваться шезлонгами в отеле: каждое утро они оказывались занятыми полотенцами.

И даже когда мужчина просыпался в шесть утра, чтобы занять место, он все равно "проигрывал эту борьбу". Поэтому по возвращении домой мужчина обратился в суд. И помимо 350 евро, что туроператор выплатил еще до слушания, он выиграл в суде еще 986 евро компенсации.