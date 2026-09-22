За словами очевидців, що перебували на пляжі у Вуліагмені, що неподалік Афін, спершу 82-річний чоловік почав сваритися з 76-річним через шезлонг, пише BBC. Але ситуація швидко вийшла з-під контролю та перейшла у бійку.

Що відомо про бійку за шезлонг у Греції?

Коли суперечка переросла у жорстку бійку, в конфлікт швидко втрутилися інші люди. Один зі свідків розповів, що на пляжі тоді здійнявся справжній хаос, а крики чули навіть з віддалі. І у сам розпал конфлікту 82-річний чоловік раптово знепритомнів та впав.

Люди, що опинилися поруч, намагалися йому допомогти – ще до приїзду "швидкої" його почали робити серцево-легеневу реанімацію та використали дефібрилятор. Чоловіка доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося.

Один з очевидців припустив, що загиблий 82-річний чоловік заздалегідь зайняв шезлонг, адже чекав на когось – і, скоріш за все, саме це й стало причиною сварки.

Поліція затримала 76-річного чоловіка, що, за попередніми даними, був учасником конфлікту. З ним також була 21-річка жінка – її спершу також затримали, але потім відпустили. Очевидці розповіли, що обличчя цієї жінки було розбите та набрякле.

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Наразі правоохоронці досі встановлюють, що ж саме трапилося на пляжі та намагаються з'ясувати точну причину смерті чоловіка.

Конфлікти за шезлонги – далеко не рідкість

Суперечки за шезлонги на пляжах та біля басейнів вже давно припинили бути дивиною, і для багатьох туристів вони стали неймовірно дратівливою частиною відпочинку. Деякі туристи намагаються схитрувати та приходять до шезлонгів на світанку й залишають на них рушник, а тоді йдуть снідати чи спати.



Туристи часто намагаються зайняти шезлонги заздалегідь / Фото Pexels

А ось коли інші відпочивальники приходять на пляж, вони бачать десятки вільних місць, що формально вже зайняті чужими речами. Саме через таку практику виникають сварки, а готелі та курорти вигадують все нові правила, що мають регулювати поведінку відпочивальників.

2024 року турист з Німеччини, що відпочивав на грецькому острові Кос, навіть подав у суд на туроператора через те, що не міг користуватися шезлонгами у готелі: щоранку вони опинялися зайнятими рушниками.

І навіть тоді, коли чоловік прокидався о шостій ранку, аби зайняти місце, все одно "програвав цю боротьбу". Тож після повернення додому чоловік звернувся в суду. І окрім 350 євро, що туроператор виплатив ще до слухання, він відсудив ще 986 євро компенсації.