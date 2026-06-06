Как сообщает TN.com, Санто-Стефано-ди-Сессанио расположен в итальянском регионе Абруццо, на высоте около 1300 метров над уровнем моря.

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Поселок, окружен горными пейзажами Национального парка Гран-Сассо-э-Монти-делла-Лага, известен своей средневековой архитектурой и спокойным ритмом жизни.

Почему в поселке ищут новых жителей?

Сейчас в Санто-Стефано-ди-Сессанио проживает около 115 человек, причем большинство из них – пожилого возраста. Молодые жители все чаще выезжают в крупные города в поисках работы и лучших возможностей. Из-за сокращения населения небольшие населенные пункты сталкиваются с рядом проблем:

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закрываются магазины,

исчезают традиционные ремесла,

становится сложнее поддерживать работу местных сервисов и сохранять привычный уклад жизни.

Именно поэтому власти стремятся привлечь людей, которые готовы не только поселиться в поселке, но и стать активной частью местной общины.

Что предлагают участникам программы?

Новым жителям могут предоставить жилье в аренду за символическую плату. Кроме того, предусмотрена финансовая помощь для адаптации после переезда. Согласно условиям программы, участники могут получать до 8 тысяч евро ежегодно в течение трех лет.

Также предусмотрено единовременную выплату до 20 тысяч евро для запуска собственного бизнеса. В целом объем поддержки может достигать 44 тысяч евро, однако средства будут выплачивать только при условии соблюдения требований программы и реализации утвержденного проекта.

Какой бизнес можно открыть?

Местные власти заинтересованы в развитии сфер, связанных с туристическим потенциалом региона. Речь идет о гастрономии, ремесла, культурные инициативы, экотуризм и другие услуги, которые могут дополнить местную экономику. Санто-Стефано-ди-Сессанио уже сейчас привлекает туристов каменными улочками, аутентичной атмосферой и живописными пейзажами, поэтому новые предпринимательские проекты могут найти здесь свою нишу.



Италия ищет работников / Фото Pinterest

Кто может подать заявку?

Программа ориентирована преимущественно на людей в возрасте от 18 до 40 лет, которые готовы проживать в поселке не менее пяти лет. Податься могут граждане Италии, проживающих в других регионах страны, граждане государств Европейского Союза, а также лица, имеющие действующий разрешение на постоянное проживание в Италии.

Таким образом, Санто-Стефано-ди-Сессанио пытается не только увеличить количество жителей, но и вдохнуть новую жизнь в общину, которая постепенно теряла население в последние годы.