Як повідомляє TN.com, Санто-Стефано-ді-Сессаніо розташоване в італійському регіоні Абруццо, на висоті близько 1300 метрів над рівнем моря.

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Селище, оточене гірськими краєвидами Національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, відоме своєю середньовічною архітектурою та спокійним ритмом життя.

Чому в селищі шукають нових жителів?

Нині в Санто-Стефано-ді-Сессаніо проживає близько 115 людей, причому більшість із них – літнього віку. Молоді мешканці дедалі частіше виїжджають до великих міст у пошуках роботи та кращих можливостей. Через скорочення населення невеликі населені пункти стикаються з низкою проблем:

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закриваються магазини,

зникають традиційні ремесла,

стає складніше підтримувати роботу місцевих сервісів та зберігати звичний уклад життя.

Саме тому влада прагне залучити людей, які готові не лише оселитися в селищі, а й стати активною частиною місцевої громади.

Що пропонують учасникам програми?

Новим мешканцям можуть надати житло в оренду за символічну плату. Крім того, передбачена фінансова допомога для адаптації після переїзду. Згідно з умовами програми, учасники можуть отримувати до 8 тисяч євро щороку протягом трьох років.

Також передбачено одноразову виплату до 20 тисяч євро для запуску власного бізнесу. Загалом обсяг підтримки може сягати 44 тисяч євро, однак кошти виплачуватимуть лише за умови дотримання вимог програми та реалізації затвердженого проєкту.

Який бізнес можна відкрити?

Місцева влада зацікавлена у розвитку сфер, пов'язаних із туристичним потенціалом регіону. Йдеться про гастрономію, ремесла, культурні ініціативи, екотуризм та інші послуги, які можуть доповнити місцеву економіку. Санто-Стефано-ді-Сессаніо вже зараз приваблює туристів кам'яними вуличками, автентичною атмосферою та мальовничими краєвидами, тому нові підприємницькі проєкти можуть знайти тут свою нішу.



Італія шукає працівників / Фото Pinterest

Хто може подати заявку?

Програма орієнтована переважно на людей віком від 18 до 40 років, які готові проживати у селищі не менше п'яти років. Податися можуть громадяни Італії, які мешкають в інших регіонах країни, громадяни держав Європейського Союзу, а також особи, які мають чинний дозвіл на постійне проживання в Італії.

Таким чином, Санто-Стефано-ді-Сессаніо намагається не лише збільшити кількість жителів, а й вдихнути нове життя у громаду, яка поступово втрачала населення протягом останніх років.