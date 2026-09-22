В разных государствах украинский язык имеет разный правовой статус: в некоторых странах его признают языком национального меньшинства, где-то на нем можно учиться и т. д. Однако ни в одной стране украинский язык пока не является государственным языком всей страны, пишет "ТСН".

В каких странах украинский язык является официальным?

Первая страна, которую стоит упомянуть в этом списке, – это Хорватия. Там украинский язык официально входит в перечень территориальных языков, или языков национальных меньшинств, на которых можно проводить обучение. Государство гарантирует представителям этих меньшинств возможность получать дошкольное, начальное и среднее образование на родном языке.

Украинский язык в Хорватии не является равноправным официальным языком ни одной местной общины, но тем не менее имеет именно статус языка меньшинства. В последнем докладе Рады Европы о выполнении Европейской хартии региональных и меньшинственных языков было отмечено, что украинский язык не используется на равноправной официальной основе ни в одной хорватской местной административной единице.

Статус языка национального меньшинства украинский язык имеет еще в ряде других европейских стран. Это означает, что его можно использовать в культурной жизни, образовании, средствах массовой информации и других сферах в соответствии с законодательством конкретного государства.

Особым примером является Румыния – там права украиноязычных граждан защищаются законодательством. Украинская община может поддерживать культурные учреждения и образование на родном языке. В Словакии украинский язык также имеет статус языка национального меньшинства. Там действуют украинские культурные и образовательные учреждения, а само государство обеспечивает возможности для сохранения языковой самобытности украинской общины.

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В Польше украинский язык традиционно используется украинской национальной общиной – а после начала полномасштабной войны количество людей, говорящих на украинском, там значительно возросло. Впрочем, украинский язык не имеет официального статуса в этой стране.