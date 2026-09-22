У різних державах українська мова має різний правовий статус: в деяких країнах її визнають мовою національної меншини, десь нею можна навчатися тощо. Та в жодній країні наразі українська не є державною мовою всієї країни, пише "ТСН".

В яких країнах українська мова є офіційною?

Перша країна, яку варто згадати у цьому переліку – це Хорватія. Там українська офіційно входить до переліку територіальних мов, або ж мов національних меншин, якими можна проводити навчання. Держава гарантує представникам цим меншин можливість здобувати дошкільну, початкову та середню освіту рідною мовою.

Українська мова в Хорватії не є рівноправною офіційною мовою жодної місцевої громади, а все ж має саме статус мови меншини. У останньому звіті Ради Європи про виконання Європейської хартії регіональних та міноритарних мов право зазначили, що українська не перебуває в рівноправному офіційному використанні у жодній хорватській місцевій адміністративній одиниці.

Статус мови національної меншини українська має ще в низці інших європейських країн. Це означає, що її можна використовувати у культурному житті, освіті, засобах масової інформації та інших сферах відповідно до законодавства конкретної держави.

Особливим прикладом є Румунія – там права українськомовних громадян захищаються законодавством. Українська громада може підтримувати культурні установи та освіту рідною мовою. У Словаччині також українська має статус мови національної меншини. Там діють українські культурні та освітні установи, а сама держава забезпечує можливості для збереження мовної самобутності української громади.

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У Польщі українська мова традиційно використовується українською національною спільнотою – а після початку повномасштабної війни кількість людей, що говорять українською там значно зросла. Втім, в української мови немає офіційного статусу в цій країні.