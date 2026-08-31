В Турции в последнее время поток туристов сократился – в том числе и из Европы. Причина довольно проста: страна стала значительно дороже, пишет Bloomberg.

Почему в Турцию едет меньше туристов?

Основной причиной подорожания отдыха в Турции называют специфическую валютную политику Анкары. Чтобы сдержать инфляцию и поддержать национальную экономику, власти Турции удерживают темпы обесценивания лиры на уровне, значительно ниже инфляционных показателей.

В результате иностранная валюта, с которой приезжают иностранцы, уже не компенсирует внутренний рост цен. В итоге отдых становится значительно дороже. Но дополнительным фактором спада туризма считается также беспокойство путешественников из-за близости войны в Иране.

Только в мае количество иностранных туристов сократилось на 3,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В июне количество посетителей сократилось на 4%, а в июле – еще на 0,3%. Наибольшее падение зафиксировали именно на европейском рынке: только в июле количество туристов из Великобритании сократилось на 11% в годовом исчислении. При этом именно британцы входят в тройку самых многочисленных групп иностранных гостей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Из-за роста цен туристы все чаще выбирают другие бюджетные направления: Словению, Тунис и Черногорию.

Но и граждане Турции также начали чаще искать другие возможности для отдыха: уже на протяжении многих лет люди, имеющие возможность получить визу, считают, что дешевле отдыхать в соседней Греции, чем в собственной стране. Количество внутренних поездок в 2025 году сократилось по сравнению с предыдущим годом впервые со времени начала пандемии Covid-19.

В то же время падение числа туристов, по-видимому, не повлияло на доходы Турции от этой отрасли, ведь путешественники тратят больше.