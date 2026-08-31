У Туреччині останнім часом потік туристів скоротився – і зокрема з Європи. Причина досить проста: країна стала значно дорожчою, пише Bloomberg.

Чому до Туреччини їде менше туристів?

Основною причиною подорожчання відпочинку в Туреччині називають специфічну валютну політику Анкари. Для того, аби стримати інфляцію та підтримати національну економіку, влада Туреччини утримує темпи знецінення ліри на рівні, що значно нижчий за інфляційні показники.

В результаті іноземна валюта, з якою їдуть іноземці, вже не компенсує внутрішнє зростання цін. Зрештою відпочинок стає значно дорожчим. Але додатковим чинником падіння туризму вважають також занепокоєння мандрівників через близькість війні в Ірані.

Лише у травні кількість іноземних туристів впала на 3,6% порівняно з тим самим місяцем торік. У червні кількість відвідувачів скоротилася на 4%, а у липні – ще на 0,3%. Найбільше падіння зафіксували саме на європейському ринку: лише у липні кількість туристів з Великої Британії впала на 11% у річному вимірі. При цьому саме британці входять до трійки найчисленніших груп іноземних гостей.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Через зростання цін туристи все частіше обирають інші бюджетні напрямки: Словенію, Туніс та Чорногорію.

Але й громадяни Туреччини також почали частіше шукати інші можливості для відпочинку: вже роками люди, що мають змогу отримати візу, вважають, що дешевше відпочивати у сусідній Греції, ніж у власній країні. Кількість внутрішніх поїздок у 2025 році скоротилася порівняно з попереднім роком вперше з часів початку пандемії Covid-19.

Водночас падіння кількості туристів, видається, не вплинуло на доходи Туреччини від цієї галузі, адже мандрівники витрачають більше.