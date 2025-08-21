Турция имеет свою национальную валюту – лиру. Впрочем, очень часто украинцы во время путешествия все равно берут с собой евро или доллары США, сообщает 24 Канал.

Какую валюту брать в Турцию?

Национальная денежная единица Турции – это турецкая лира (TRY). Одна лира состоит из 100 курушей, и в обращении есть купюры номиналом в 5, 10, 20, 50, 100 и 200 лир. Также есть монеты номиналом в 1 лиру, и 1, 5, 10, 25 и 50 курушей. И на монетах, и на лирах всех номиналов изображен первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Курс турецкой лиры колеблется, поэтому перед поездкой стоит проверить его. По состоянию на август 2025 он составляет 1,01 гривна к 1 лире.

Впрочем, даже отсутствие лир не станет преградой в шопинге – немало турецких супермаркетов и магазинов ориентированы на туристов, и почти повсюду можно найти терминалы, поэтому проблем с тем, чтобы рассчитаться карточкой, не возникнет.

Впрочем, перед поездкой советуют оформить виртуальную карту для долларов или евро, и привязать ее к основной карте, включив двойное конвертирование. Но не помешает также иметь какую-то сумму в лирах – для мелких покупок, чаевых и оплаты проезда.

В Турцию можно взять и евро, и доллары – в стране не возникнет проблем с тем, чтобы обменять их на лиры. Но если вы вообще не планируете выходить за пределы туристической зоны, деньги можно и не менять вообще – очень часто в крупных торговых центрах цены указаны в долларах или евро, и эти валюты принимаются также в кафе и на экскурсиях.

