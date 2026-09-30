С 1 июня 2023 года новые правила применяются ко всем лицам из-за пределов ЕС и ЕАСТ и не распространяются на страны-члены ЕС, Великобританию и граждан Польши, пишет Inpoland. Для того чтобы получать пособие, иностранцам, в том числе украинцам, необходимо будет соответствовать нескольким критериям.

Кому могут отказать в выплате 800+ в Польше?

Иностранцы из стран, не входящих в ЕС, должны соответствовать определенным условиям, чтобы получать пособие в Польше. Кроме того, ZUS не будет назначать выплату пособия на детей иностранцам, которые:

не проживают в Польше вместе с детьми;

не работают/не ведут собственный бизнес в Польше;

не платят налоги в стране.

Есть еще одно требование, о котором украинцы не всегда узнают сразу: дети должны посещать подготовительную группу, школу, техникум или лицей в Польше, чтобы родители получили право на выплату. Также в выплате денег могут отказать тем украинцам, которые не обновили вовремя свои данные в реестре PESEL.

Для того чтобы пособие было назначено, все критерии должны быть выполнены одновременно. Но при этом достаточно, чтобы условиям соответствовал хотя бы один из родителей ребенка.

По данным ZUS, наиболее распространенными причинами отказа в выплате пособия часто становятся выезд из Польши, неуплата взносов, а также то, что дети не посещают местные школы. Но бывали и случаи, когда в документах или системах содержались ошибки и несоответствия: неправильные номера PESEL, имена или даты рождения.

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Все данные о выполнении условий проверяются одновременно в разных базах. И если хотя бы одно из условий не будет выполнено, выплату могут не просто не предоставить, но и приостановить, если она уже выплачивается.

В таком случае от заявителя потребуют предоставить объяснения и соответствующие доказательства, на что дается три дня с даты получения запроса. Если удастся доказать, что человек соответствует всем необходимым условиям, выплаты возобновят с того месяца, в котором они были приостановлены.