З 1 червня цього року нові правила застосовуються до всіх осіб з-за меж ЄС та ЄАВТ і не поширюються на країни-члени ЄС, Велику Британію та громадян Польщі, пише Inpoland. Для того, аби отримувати допомогу, іноземцям, і українцям зокрема, потрібно буде виконати кілька критеріїв.

Кому можуть відмовити у виплаті 800+ у Польщі?

Іноземці з країн поза ЄС мають відповідати певним умовам, аби отримувати допомогу в Польщі. І ZUS не буде призначати виплату допомоги на дітей іноземцям, що:

не проживають у Польщі разом з дітьми;

не працюють/ведуть власний бізнес у Польщі;

не сплачують податки в країні.

І є ще одна вимога, про яку українці не завжди дізнаються одразу: діти мають відвідувати зерувку, школу, технікум чи ліцей у Польщі, аби батьки отримали право на виплату. Також у виплаті грошей можуть відмовити тим українцям, що не актуалізували вчасно свої дані у реєстрі PESEL.

Для того, аби допомогу призначили, усі критерії мають бути виконані водночас. Але при цьому достатньо, аби умовам відповідав принаймні один з батьків дитини.

За даними ZUS, найбільш поширеними причинами відмови у виплаті допомоги часто стають виїзд з Польщі, несплата внесків, а також те, що діти не відвідують місцеві школи. Але й траплялися і випадки, коли документи чи системи містили помилки й розбіжності: неправильні номери PESEL, імена чи дати народження.

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Усі дані щодо виконання умов перевіряються одночасно в різних базах. І якщо хоча б одна з умов не буде виконуватися, виплату можуть не просто не надати, але й призупинити у випадку, якщо її вже виплачують.

В такому випадку у заявника вимагатимуть надати пояснення та відповідні докази, на що дається три дні з дати отримання запиту. Якщо вдасться довести, що людина відповідає усім необхідним умовам, виплати продовжать з місяця, в якому їх було призупинено.