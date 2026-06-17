Погода начнёт меняться уже в конце этой недели — и первыми это почувствуют страны на западе Европы. А вот уже с понедельника по среду во Франции, Испании и Португалии столбики термометров поднимутся до 43–45 градусов тепла, пишет ONET.

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В каких регионах будет наиболее жарко?

Наихудшую погоду прогнозируют в испанском регионе Андалусия. Но метеорологи предупреждают, что в целом на западе континента температура может подняться настолько сильно, что будет на 20 градусов выше средних показателей для этого времени года.

Жара затронет не только Мадрид и Париж — в Риме, Вене и Будапеште температура превысит 35 градусов. Временно станет жарко и в южных регионах Великобритании, в том числе в Лондоне.

А предварительные оценки показывают, что в странах Средиземноморья жара может не спадать вплоть до конца июня, а в некоторых регионах — даже дольше.

У этой аномально жаркой погоды есть причина – природное явление под названием "тепловой купол". Он уже образовывался над Европой ранее в этом году, в мае. Оно возникает под воздействием мощной области высокого давления, которая удерживает горячий воздух над обширными территориями.

В результате тепло накапливается, а облаков становится меньше. При этом температура продолжает расти в течение нескольких дней, а порой даже недель.

На данный момент прогнозы показывают, что в некоторых отдельных районах Испании и Франции температуры могут приблизиться к одним из самых высоких за всю историю наблюдений. Также синоптики отмечают, что окончательные прогнозы еще могут уточняться — впрочем, уже сейчас данные свидетельствуют о мощной волне жары, надвигающейся на континент.