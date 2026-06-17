Погода почне змінюватися вже наприкінці цього тижня – і першими ефект відчують країни на заході Європи. А ось вже з понеділка по середу в Франції, Іспанії та Португалії позначки термометрів підіймуться до 43 – 45 градусів тепла, пише ONET.

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В яких регіонах буде найбільш спекотно?

Найгіршу погоду прогнозують в іспанському регіоні Андалусія. Але метеорологи попереджають, що загалом на заході континенту температура може піднятися так сильно, що буде на 20 градусів вищою за середні показники для цієї пори року.

Спека зачепить не лише Мадрид та Париж – у Римі, Відні та Будапешті температура становитиме понад 35 градусів. Тимчасово стане жарко і в південних регіонах Великої Британії, зокрема й у Лондоні.

А попередні оцінки показують, що в країнах Середземномор'я спека може не спадати аж до кінця червня, а в деяких регіонах – навіть довше.

Ця аномально жарка погода має причину – природне явище під назвою "тепловий купол". Він вже утворювався над Європою раніше цього року, у травні. Виникає він під впливом потужної області високого тиску, що затримує гаряче повітря над великими територіями.

Як наслідок – тепло накопичується, а хмар стає менше. Тим часом температура продовжує рости протягом кількох днів, а часом навіть тижнів.

Наразі прогнози показують, що в деяких окремих районах Іспанії та Франції температури можуть наблизитися до одних з найвищих за всю історію спостережень. Також синоптики зазначають, що остаточні прогнози ще можуть уточнюватися – втім, вже зараз дані свідчать про потужну хвилю спеки, що насувається на континент.