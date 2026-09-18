В 2022 году Украина эвакуировала немало воспитанников детских домов в безопасные страны Европы. И несмотря на то, что эта мера должна была быть временной, более 1500 детей до сих пор находятся за границей – но многие из эвакуированных подростков возвращаться в Украину уже не хотят, пишет The Guardian.

Почему украинские дети не хотят возвращаться из Европы?

Власти Украины сейчас активно пытаются вернуть эвакуированных детей, однако сталкиваются с довольно серьезным юридическим сопротивлением со стороны иностранных семей. Некоторые суды в Италии встают на сторону местных опекунов и, следовательно, полностью блокируют распоряжения Киева о репатриации несовершеннолетних украинцев.

Если эти дети когда-нибудь вернутся, у них будет ограниченное понимание украинского языка, культуры и истории, что угрожает нашей демографии,

– пояснила юрист Екатерина Рашевская.

Ситуация обострилась в апреле 2024 года – тогда суд вынес решение о законном усыновлении 15-летнего украинского мальчика итальянской семьей. Это произошло несмотря на наличие у этого ребенка родственников в Украине и официальный запрет Киева на международное усыновление.

Есть много бездетных пар, которые пользуются нестабильной ситуацией, чтобы обойти строгие законы об усыновлении и получить украинского ребенка,

– сообщила волонтер Юлия Донниченко.

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В то же время многие подростки после возвращения в Украину жалуются на плохие условия проживания и невозможность получить качественное образование. Например, эвакуированная девушка Эвелина вернулась в Украину после двух лет жизни на Сицилии. Уже на родине ее отдали в новую украинскую приемную семью. А из-за того, что там уже было много других приемных детей, условия там напоминали детский дом.



Немало подростков не хотят возвращаться в Украину / Фото Pexels, иллюстративное

Я была постоянно заперта дома и не ходила в школу, а из своей комнаты выходила только на урок английского раз в неделю,

– вспомнила 18-летняя украинка.

Другой сирота по имени Денис был обязан вернуться в Украину вместе с сотней других детей в августе 2024 года. Больше всего парень испугался перспективы скорой мобилизации в армию, поэтому отказался возвращаться и вместо этого обратился в местный суд.

Социальные работники прибегали к запугиванию и даже ругательствам, если мы проявляли какие-либо признаки открытого сопротивления,

– рассказал он.

Благодаря вмешательству украинского суда Денис избежал репатриации и навсегда остался в Италии – и сейчас он работает там официантом. Между тем его знакомые после возвращения в Украину часто вынуждены жить в учреждениях без воды по шестеро человек в одной комнате. Юноша считает, что это доказывает, будто "на самом деле не заботились о наших интересах и нашей безопасности".

Некоторые подростки неохотно соглашаются на репатриацию – но после достижения совершеннолетия снова уезжают за границу. Например, сирота Максим вернулся в Украину, но уже через 3 месяца навсегда переехал в Германию. Он отметил, что в Украине для него ничего нет, а свое будущее он видит исключительно в ЕС.