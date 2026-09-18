2022 року Україна евакуювала чимало вихованців дитячих будинків до безпечних країн Європи. І попри те, що цей захід мав бути тимчасовим, ще понад 1500 дітей і досі за кордоном – але чимало евакуйованих підлітків повертатися до України вже не хочуть, пише The Guardian.

Чому українські діти не хочуть повертатися з Європи?

Влада України зараз активно намагається повернути евакуйованих дітей, втім, зіштовхується із досить серйозним юридичним спротивом з боку іноземних сімей. І деякі суди в Італії стають на бік місцевих опікунів, і відтак повністю блокують накази Києва про репатріацію неповнолітніх українців.

Якщо ці діти колись повернуться, вони матимуть обмежене розуміння української мови, культури та історії, що загрожує нашій демографії,

– пояснила юристка Катерина Рашевська.

Ситуація загострилася у квітні 2024 року – тоді суд ухвалив рішення про легальне усиновлення 15-річного українського хлопчика італійською родиною. Сталося це попри наявність у цієї дитини родичів в Україні та офіційну заборону Києва на міжнародне усиновлення.

Є багато бездітних пар, які користуються нестабільною ситуацією, щоб обійти суворі закони про усиновлення та отримати українську дитину,

– повідомила волонтерка Юлія Донніченко.

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Водночас багато підлітків після повернення до України скаржаться на погані умови проживання та неможливість здобути якісну освіту. Наприклад, евакуйована дівчина Евеліна повернулася в Україну після двох років життя на Сицилії. Вже на батьківщині її віддали до нової української прийомної родини. І через те, що там вже є багато інших прийомних дітей, умови там нагадували дитбудинок.



Чимало підлітків не хочуть повертатися до України / Фото Pexels, ілюстративне

Я була постійно замкнена вдома і не ходила до школи, а свою кімнату залишала лише для уроку англійської раз на тиждень,

– згадала 18-річна українка.

Інший сирота на ім'я Денис був зобов'язаний повернутися до України разом з сотнею інших дітей в серпні 2024 року. Найбільше хлопець злякався перспективи швидкої мобілізації до армії, тому відмовився повертатися й натомість звернувся до місцевого суду.

Соціальні працівники використовували залякування і навіть лайку, якщо ми виявляли будь-які ознаки відкритого опору,

– розповів він.

Завдяки втручанню українського суду Денис уникнув репатріації та назавжди залишився в Італії – і зараз він працює там офіціантом. Тим часом його знайомі після повернення до України часто змушені жити в установах без води по шестеро осіб в одній кімнаті. Юнак вважає, що це доводить, ніби "насправді не дбали про наші інтереси та нашу безпеку".

Деякі підлітки неохоче погоджуються на репатріацію – але після повноліття знову виїздять за кордон. Наприклад, сирота Максим повернувся до України, але вже через 3 місяці назавжди переїхав до Німеччини. Він зауважив, що в Україні для нього нічого немає, а своє майбутнє він бачить виключно в ЄС.