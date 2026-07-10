В Эстонии уже поддержали проект Совета ЕС о продлении мер защиты для украинцев в Европе до 2028 года – однако, При этом не предоставлять ее гражданам, не имеющим права законно выезжать с территории Украины – то есть мужчинам призывного возраста, пишет ERR.

Каковы новые условия продления временной защиты?

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро уже пояснил, что страна и в дальнейшем будет поддерживать людей, которые не могут вернуться в Украину из-за оккупации или атак на гражданскую инфраструктуру. А защита для беженцев будет продлена до 4 марта 2028 года.

Впрочем, в документе, который Эстония уже поддержала, есть очень важное изменение, касающееся предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста. Они больше не смогут претендовать на защиту – но это коснется только новых просителей убежища и совершенно не повлияет на тех украинцев, которые уже находятся в ЕС. Защита для них будет и в дальнейшем действовать на тех же условиях.

Завершится ли программа защиты для украинцев?

Продление временной защиты означает, что украинцы и впредь будут иметь право легально жить, работать и учиться в странах ЕС. И эстонский министр подчеркнул, что для Европейского Союза очень важно сохранять единый подход к беженцам по всему блоку.

В то же время он призвал государства готовиться и к тому, чтобы постепенно и скоординированно свернуть программу защиты.

Более серьезно об этом можно будет говорить тогда, когда война в Украине закончится. К сожалению, как мы все знаем, сейчас невозможно предсказать, когда это может произойти,

– добавил он.

Для того чтобы завершить программу временной защиты, европейским правительствам необходимо разработать правовые механизмы, которые позволят украинцам при необходимости получить другие легальные статусы в странах ЕС – или же безопасно вернуться в Украину.