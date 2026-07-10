В Естонії вже підтримали проєкт від Ради ЄС про те, аби продовжити захист для українців у Європі до 2028 року – втім, при цьому не надавати його громадянам, що не мають права законно виїжджати з території України – тобто чоловікам призовного віку, пише ERR.

Які нові умови продовження тимчасового захисту?

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро вже пояснив, що країна й надалі підтримуватиме людей, що не можуть повернутися до України через окупацію чи атаки на цивільну інфраструктуру. А захист для біженців продовжать до 4 березня 2028 року.

Втім, у документі, який Естонія вже підтримала, є дуже важлива зміна щодо надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку. Вони більше не зможуть претендувати на захист – але це стосуватиметься тільки нових прохачів притулку, і зовсім не вплине на тих українців, що вже перебувають у ЄС. Захист для них буде й надалі діяти на тих самих умовах.

Чи завершать програму захисту для українців?

Продовження тимчасового захисту означає, що українці й надалі матимуть право легально жити, працювати та навчатися у країнах ЄС. І естонський міністр наголосив, що для Європейського Союзу дуже важливо зберігати єдиний підхід до біженців по всьому блоку.

Водночас він закликав держави готуватися і до того, аби поступово і скоординовано згорнути програму захисту.

Серйозніше про це можна буде говорити тоді, коли війна в Україні закінчиться. На жаль, як ми всі знаємо, зараз неможливо передбачити, коли це може статися,

– додав він.

Для того, аби завершити програму тимчасового захисту, європейським урядам потрібно розробити правові механізми, що дозволять українцям за потреби отримати інші легальні статуси у країнах ЄС – або ж безпечно повернутися до України.