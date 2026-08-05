Рада Европейского Союза приняла решение о продлении временной защиты для украинцев, но с одним условием: мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет для получения такой защиты необходимо будет подтвердить выполнение воинского долга в Украине. Чехия, таким образом, не будет принимать на свою территорию военнообязанных украинцев. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Почему Чехия не будет принимать военнообязанных мужчин?

Статус временной защиты отныне не смогут получить украинцы, которые не подтвердят выполнение воинской обязанности. Для этого нужно будет воспользоваться приложением "Резерв+".

Это условие распространяется не только на предоставление первичной, но и повторной временной защиты. Кроме того, подтвердить выполнение воинской обязанности необходимо будет также лицам, которые будут подавать заявления на получение защиты с целью совместного проживания семьи.

Важно! Новые правила не распространяются на украинцев, которые уже имеют временную защиту, действующую на день принятия решения.

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Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар уже заявил, что правительство страны давно выступает за ужесточение условий предоставления временной защиты.

Это решение позволит сократить количество вновь прибывших на десятки процентов. Благодаря этому также снизится нагрузка на наши ресурсы и облегчится ситуация для чешской системы здравоохранения и социального обеспечения,

– добавил он.

О подготовке к этим изменениям впервые начали сообщать еще в начале июня – предложение возникло в ходе обсуждения продления временной защиты, позволяющей украинцам жить и работать в странах ЕС.

В то же время государства-члены считают, что систему следует пересмотреть не только из-за растущей доли беженцев, но и "также в интересах Украины" – для поддержки ее сопротивления российской агрессии и содействия будущему восстановлению.