Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українців, але з однією умовою – чоловікам віком від 23 до 60 років для того, аби його отримати, потрібно буде підтвердити виконання військового обов'язку в Україні. Чехія, відтак, не прийматиме до себе військовозобов'язаних українців. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.

Чому Чехія не прийматиме військовозобов'язаних чоловіків?

Статус тимчасового захисту вже віднині не зможуть українці, які не підтвердять виконання військового обов'язку. Для цього потрібно буде скористатися застосунком "Резерв+".

Умова поширюється на надання не лише первинного, але й повторного тимчасового захисту. Окрім того, довести виконання військового обов'язку потрібно буде також і особам, що подаватимуться на отримання захисту з метою спільного проживання сім'ї.

Важливо! Нові правила не поширюються на українців, які вже мають тимчасовий захист, чинний на день ухвалення рішення.

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Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар вже заявив, що уряд країни давно виступає за посилення умов тимчасового захисту.

Це рішення дозволить зменшити кількість новоприбулих на десятки відсотків. Завдяки цьому також зменшиться навантаження на наші ресурси та полегшиться ситуація для чеської системи охорони здоров’я та соціального забезпечення,

– додав він.

Про підготовку до цих змін вперше почали повідомляти ще на початку червня – пропозиція виникла під час обговорення продовження тимчасового захисту, що дозволяє українцям жити та працювати в країнах ЄС.

Водночас держави-члени вважають, що систему слід переглянути не тільки через все більшу частку біженців, але й "також в інтересах України" – для підтримки її опору російській агресії та сприяння майбутній відбудові.