Украинцы также смогут подавать заявления на получение других видов вида на жительство без выезда из Испании, если у них будут предусмотренные законом основания. Об этом говорится в инструкции SEM 2/2026 Министерства инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании, сообщает 24 Канал.

Годы временной защиты больше не будут теряться

Для получения долгосрочного вида на жительство необходимо легально прожить в Испании пять лет. По новым правилам к этому сроку будет засчитываться и время, в течение которого украинец находился в стране под временной защитой.

Ранее этот период фактически не учитывался при переходе на другие миграционные статусы, поэтому отсчет приходилось начинать заново. Теперь уже прожитые в Испании годы войдут в общий срок.

Изменения предусмотрены инструкцией SEM 2/2026, которую ведомство утвердило 22 июня.

Изменить статус можно без выезда из страны

Украинцы, имеющие статус временной защиты, смогут подавать заявления на получение других видов вида на жительство без выезда из Испании. Основанием могут служить работа, предпринимательская деятельность, обучение, воссоединение с семьей или другие обстоятельства, предусмотренные миграционным законодательством.

В инструкции также отдельно прописана возможность получения национального долгосрочного вида на жительство. Для изменения статуса заявитель должен соответствовать требованиям выбранного вида на жительство.

После получения нового вида на жительство необходимо официально отказаться от временной защиты. По данным источника, этот статус действует в Европейском Союзе до 4 марта 2027 года.