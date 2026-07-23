Українці також зможуть подаватися на інші дозволи на проживання без виїзду з Іспанії, якщо матимуть передбачені законом підстави. Про це йдеться в інструкції SEM 2/2026 Міністерства інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії, передає 24 Канал.

Роки тимчасового захисту більше не втратяться

Для отримання довгострокової резиденції потрібно легально прожити в Іспанії п'ять років. За новими правилами до цього терміну зараховуватимуть і час, протягом якого українець перебував у країні під тимчасовим захистом.

Раніше цей період фактично не враховували під час переходу на інші міграційні статуси, тому відлік доводилося починати заново. Тепер уже прожиті в Іспанії роки увійдуть до загального терміну.

Зміни передбачені інструкцією SEM 2/2026, яку відомство затвердило 22 червня.

Змінити статус можна без виїзду з країни

Українці з тимчасовим захистом зможуть подаватися на інші дозволи на проживання без виїзду з Іспанії. Підставою можуть бути робота, підприємницька діяльність, навчання, возз'єднання з родиною або інші обставини, передбачені міграційним законодавством.

В інструкції також окремо прописали можливість отримання національної довгострокової резиденції. Для зміни статусу заявник має відповідати вимогам обраного дозволу.

Після отримання нового дозволу на проживання потрібно офіційно відмовитися від тимчасового захисту. За даними джерела, цей статус діє в Європейському Союзі до 4 березня 2027 року.