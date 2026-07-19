Если вы планируете поездку в Европу, прежде чем паковать чемоданы, лучше сначала ознакомиться с местными правилами. Ведь многие страны начинают штрафовать туристов за самые неожиданные вещи, чтобы смягчить последствия чрезмерного туризма. О том, чего именно следует опасаться на популярных курортах, рассказывает 24 Канал.

За что туристов в Европе часто штрафуют?

Никто не хочет тратить часть своего бюджета на поездку на уплату штрафов – поэтому лучше узнать о запретах заранее и полностью их избежать.

Итак, на отдыхе чаще всего туристов штрафуют за:

мусор в общественных местах;

чрезмерный шум ночью;

купание в запрещенных местах;

повреждение исторических памятников;

кормление диких животных или птиц;

нарушение местных правил на пляжах.

Но не все правила и законы столь очевидны; на некоторых популярных курортах путешественники и не догадываются, что что-то нарушили, пока им не выписывают штраф. Вот только принцип "незнание закона не освобождает от ответственности" означает, что заплатить штраф все равно придется.

О каких необычных штрафах в Европе стоит знать заранее?

Некоторые действия кажутся путешественникам совершенно нормальными и привычными: присесть на лестнице, чтобы сфотографироваться или перекусить, выпить пива на улице, ополоснуть руки в фонтане. Вот только в некоторых местах Европы за это придется поплатиться – и в буквальном смысле.

Запрет на сидение на земле в Венеции

В Венеции на некоторых лестницах, мостах, постаментах памятников, набережных и пешеходных дорожках запрещено садиться – особенно если эти места расположены на оживленных маршрутах. Этот странный, на первый взгляд, закон преследует четкую цель – защитить мягкий камень, а также освободить проход для местных жителей и туристов.

Если вы задержитесь слишком долго в запретной зоне, полиция может выписать штрафы от 100 до 200 евро. Чаще всего проверки проводят возле каналов и площадей, и не всегда полицейские ограничиваются предупреждением.

Купание в исторических фонтанах Рима

Рим относится к своим фонтанам как к историческим памятникам, а не как к общественным водным сооружениям. Поэтому если вы помоете руки, ноги или искупаетесь в бассейне, придется заплатить целых 450 евро.

Неправильно выбранная обувь в Чинкве-Терре

Национальный парк Чинкве-Терре в Италии известен не только невероятными пейзажами, но и необычными штрафами, которые часто налагаются на туристов, пишет Forbes. В частности, придется заплатить от 50 до 2500 евро тем, кто отправится в пеший поход в неподходящей обуви.

Запрещено носить босоножки, шлепанцы и другую открытую обувь.

Селфи в Портофино

Так, в этом чрезвычайно живописном итальянском городке могут оштрафовать даже за селфи – если сделать его в запрещенном месте. Дело в том, что улочки Портофино очень узкие, и если много людей будут останавливаться, чтобы сделать снимки, это может привести не только к задержкам, но и к проблемам с безопасностью на склонах и вблизи края гавани.

Размер штрафа колеблется от 68 до 275 евро.



В Портофино не везде можно делать селфи / Фото Pexels

Употребление алкоголя в общественных местах в Барселоне

Ежегодно Барселона принимает миллионы туристов – и некоторые из них не знают, что за бутылку пива на улице придется заплатить штраф в размере от 30 евро. Особенно внимательно полиция следит за популярными кварталами ночных клубов – и даже быстрый глоток там могут заметить.

К слову, правила относительно употребления алкоголя на улице существуют также на Ибице и в Чехии – там штрафы достигают 1000 чешских крон.

Прогулки в купальниках в Дубровнике

Популярный город Хорватии недавно ввел новое правило, запрещающее туристам гулять по Старому городу только в купальниках или плавках. За это придется заплатить немалый штраф, поэтому лучше взять с собой дополнительную одежду.



В Старом городе Дубровника нельзя гулять в купальнике / Фото Pexels

Сбор ракушек в Греции

Если вы отправляетесь в Грецию, лучше не брать с собой ракушки и песок в качестве сувенира – за это могут оштрафовать, даже если вы возьмете совсем немного, пишет BBC. Многие прибрежные зоны в стране считаются природоохранными, поэтому выносить из них что-либо запрещено.

Что стоит проверить перед поездкой?

Всего несколько минут перед отпуском, потраченные на проверку туристических правил страны, куда вы отправляетесь, помогут избежать больших затрат впоследствии. Перед поездкой обязательно проверьте: