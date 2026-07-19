Якщо ви плануєте подорож у Європу, перед тим, як пакувати валізи, краще спершу перевірити місцеві правила. Адже чимало країн починають штрафувати мандрівників за найбільш несподівані речі, аби зменшити наслідки надмірного туризму. Про те, чого саме слід остерігатися на популярних курортах, розповідає 24 Канал.

За що туристів у Європі часто штрафують?

Ніхто не хоче частину свого бюджету на поїздку витратити на виплачування штрафів – тож краще дізнатися про заборони заздалегідь та уникнути їх повністю.

Отож, на відпочинку найчастіше туристів карають за:

сміття у громадських місцях;

надмірний шум вночі;

купання в заборонених місцях;

пошкодження історичних пам'яток;

годування диких тварин чи птахів;

порушення місцевих правил на пляжах.

Але не всі правила й закони такі очевидні; на деяких популярних курортах мандрівники й не здогадуються, що порушили щось, аж поки їм не виписують штраф. Ось тільки принцип "незнання закону не звільняє від відповідальності" означає, що виплатити його однаково доведеться.

Про які незвичні штрафи у Європі варто знати заздалегідь?

Деякі дії здаються мандрівникам абсолютно нормальними та звичними: присісти на сходах, аби сфотографуватися чи перекусити, випити пива на вулиці, сполоснути руки у фонтані. Ось тільки в деяких точках Європи за це доведеться поплатитися – і цілком буквально.

Заборона на сидіння на землі у Венеції

У Венеції на деяких сходах, мостах, постаментах пам'ятників, набережних та пішохідних доріжках заборонено сідати – особливо якщо ці місця розташовані на людних маршрутах. Цей дивний, на перший погляд, закон має чітку мету – захистити м'який камінь, а також звільнити прохід для місцевих мешканців та туристів.

Якщо ви зупинитеся надто надовго у забороненій зоні, поліція може виписати штрафи від 100 до 200 євро. Найчастіше перевірки проводять біля каналів та площ, і не завжди поліціянти обмежуються попередженням.

Купання в історичних фонтанах у Римі

Рим ставиться до своїх фонтанів як до історичних пам'яток, а не як до громадських водних споруд. Тож якщо ви помиєте руки, ноги чи скупаєтеся у басейні, доведеться заплатити аж 450 євро.

Неправильно обране взуття в Чінкве-Терре

Національний парк Чінкве-Терре в Італії відомий не лише неймовірними краєвидами, але й незвичними штрафами, що часто застосовують до туристів, пише Forbes. Зокрема, доведеться віддати від 50 аж до 2500 євро людям, що відправляться у піший похід у невідповідному взутті.

Заборонено взувати босоніжки, шльопанці та інше відкрите взуття.

Селфі у Портофіно

Так, у цьому надзвичайно мальовничому місті Італії покарати можуть навіть за селфі – якщо зробити його у забороненому місці. Річ у тому, що вулички Портофіно дуже вузькі, і якщо багато людей будуть зупинятися, аби зробити знімки, це може призвести не тільки до затримок, але й проблем з безпекою на схилах та поблизу краю гавані.

Розмір штрафу коливається від 68 до 275 євро.



У Портофіно не повсюди можна робити селфі / Фото Pexels

Вживання алкоголю на публіці в Барселоні

Щороку Барселона приймає мільйони туристів – і деякі з них не знають, що за пляшку пива на вулиці доведеться заплатити від 30 євро штрафу. Особливо уважно поліція стежить за популярними кварталами нічних клубів – і навіть швидкий ковток там можуть помітити.

До слова, правила щодо вживання алкоголю на вулиці існують також на Ібіці й у Чехії – там штрафи сягають 1000 чеських крон.

Прогулянки у купальниках в Дубровнику

Популярне місто Хорватії нещодавно ввело нове правило проти туристів, що гуляють Старим містом у самих лише купальниках чи плавках. За це доведеться заплатити чималий штраф, тож краще взяти з собою додатковий одяг.



В Старому місті Дубровника не можна гуляти в купальнику / Фото Pexels

Збір мушель у Греції

Якщо ви відправляєтеся у Грецію, краще не брати з собою мушлі та пісок у якості сувеніра – за це можуть покарати, навіть якщо ви візьмете зовсім небагато, пише BBC. Чимало прибережних зон у країні вважаються природоохоронними, тож виносити з них будь-що заборонено.

Що варто перевірити перед поїздкою?

Всього кілька хвилин перед відпусткою, витрачені на перевірку туристичних правил країни, куди ви вирушаєте, допоможуть уникнути великих витрат згодом. Перед поїздкою обов'язково перевірте: