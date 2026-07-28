Испания – это одно из самых популярных направлений для летнего отдыха по всей Европе. Но долгожданная поездка может оказаться не такой приятной, как хотелось бы, особенно если она планируется на Майорку, пишет The Sun .

Почему в испанских аэропортах появляются очереди?

Одна из первых проблем, с которой придется столкнуться отдыхающим в Испании в ближайшие дни – это сразу несколько забастовок в одном из самых популярных аэропортов страны, а именно в аэропорту Пальмы.

Эти забастовки продлятся до конца лета – и это неизбежно скажется на пассажирах. Сначала будут бастовать работники технического обслуживания, наземного оборудования и инфраструктуры аэропорта. Первые задержки начались уже 27 июля, а продлятся они до 30 июля.

Но компания Swissport, ведущий поставщик услуг наземного обслуживания аэропортов, а также обработки грузовых авиаперевозок уже запланировала забастовки на 28 июля, 1, 4 и 8 августа. Наземный персонал будет бастовать с 07:00 до 12:00, а затем снова с 19:00 до 22:00.

При этом серьезные сбои в работе ожидаются уже сегодня, 28 июля – ведь в разгар отпусков сразу несколько групп людей прекращают работу. Так что пассажирам лучше заранее приготовиться к более длинным очередям и задержкам – но массовые отмены рейсов маловероятны.

Но стачки – это не единственная проблема испанских аэропортов. Большие очереди наблюдают и на паспортном контроле, и все из-за не слишком удачного запуска новой системы EES. В Ryanair заявили, что больших задержек стоит ждать также в аэропортах Южный Тенерифе и Сесара Манрике-Лансароте.

Ожидать до двух часов, вероятно, придется также: