Іспанія – це один з найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку в усій Європі. Та довгоочікувана поїздка може виявитися не такою приємною, як хотілося б, особливо, якщо вона планується на Майорку, пише The Sun.

Чому в іспанських аеропортах виникають черги?

Одна з перших проблем, з якою доведеться зіштовхнутися відпочивальникам в Іспанії вже найближчими днями – це одразу кілька страйків в одному з найпопулярніших аеропортів країни, а саме в аеропорту Пальми.

Ці страйки триватимуть до кінця літа – і це неминуче позначиться на пасажирах. Спершу страйкуватимуть працівники технічного обслуговування, наземного обладнання та інфраструктури аеропорту. Перші затримки почалися вже 27 липня, а триватимуть вони до 30 липня.

Але компанія Swissport, провідний постачальник послуг наземного обслуговування аеропортів, а також обробки вантажних авіаперевезень, вже запланувала страйки на 28 липня, 1, 4 та 8 серпня. Наземний персонал страйкуватиме з 07:00 до 12:00, а потім знову з 19:00 до 22:00.

При цьому серйозні збої в роботі очікуються вже сьогодні, 28 липня – адже в розпал відпусток відразу кілька груп людей припиняють роботу. Тож пасажирам краще заздалегідь приготуватися до довших черг та затримок – але масові скасування рейсів малоймовірні.

Але страйки – це не єдина проблема іспанських аеропортів. Великі черги спостерігають і на паспортному контролі, і все через не надто вдалий запуск нової системи EES. У Ryanair заявили, що чималих затримок варто очікувати також в аеропортах Південний Тенерифе та Сесара Манріке-Лансароте.

Очікувати до двох годин, ймовірно, доведеться також у: