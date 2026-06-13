Об этом сообщили на полиграфическом комбинате "Украина", который отвечает за изготовление паспортных документов.

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Что известно о возможных задержках выдачи загранпаспортов?

Предприятие работает в условиях военного положения и вынуждено останавливать производственные процессы во время воздушных тревог для обеспечения безопасности работников. Это влияет на непрерывность технологического цикла и может увеличить сроки изготовления документов.

В комбинате отмечают, что остановка оборудования, перевод его в безопасный режим и последующее возобновление работы требуют дополнительного времени и технических процедур. Все это может вызывать временные задержки в выдаче паспортов.

Несмотря на сложные условия, предприятие уверяет, что продолжает работать над обеспечением непрерывного производства и скорейшим изготовлением документов для граждан. Украинцев призывают отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, оформление загранпаспорта в Украине обычно занимает до 20 рабочих дней в стандартном режиме, тогда как срочное изготовление длится до 7 рабочих дней. В исключительных случаях предусмотрена ускоренная процедура до 3 дней, если поездка связана с лечением, тяжелыми обстоятельствами или смертью родственника за границей. Подать документы можно через подразделения ГМС, ЦНАП или центры "Документ", при этом сроки исчисляются только в рабочих днях.

Отдельно предусмотрено оформление для выезда на постоянное проживание, которое обычно занимает до 10 рабочих дней в определенных случаях. За рубежом через консульства и филиалы ГП "Документ" сроки могут быть более длительными из-за логистики доставки бланков из Украины.