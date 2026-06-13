Про це повідомили на поліграфічному комбінаті "Україна", який відповідає за виробництво паспортних документів.

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Що відомо про можливі затримки видачі закордонних паспортів?

Підприємство працює в умовах воєнного стану та змушене зупиняти виробничі процеси під час повітряних тривог для забезпечення безпеки працівників. Це впливає на безперервність технологічного циклу та може збільшувати строки виготовлення документів.

У комбінаті зазначають, що зупинка обладнання, переведення його в безпечний режим і подальше відновлення роботи потребують додаткового часу та технічних процедур. Усе це може спричиняти тимчасові затримки у видачі паспортів.

Попри складні умови, підприємство запевняє, що продовжує працювати над забезпеченням безперервного виробництва та якнайшвидшим виготовленням документів для громадян. Українців закликають поставитися до ситуації з розумінням.

Нагадаємо, оформлення закордонного паспорта в Україні зазвичай займає до 20 робочих днів у стандартному режимі, тоді як термінове виготовлення триває до 7 робочих днів. У виняткових випадках передбачена прискорена процедура до 3 днів, якщо поїздка пов'язана з лікуванням, тяжкими обставинами або смертю родича за кордоном. Подати документи можна через підрозділи ДМС, ЦНАП або центри "Документ", при цьому строки рахуються лише в робочих днях.

Окремо передбачено оформлення для виїзду на постійне проживання, яке зазвичай триває до 10 робочих днів у визначених випадках. За кордоном через консульства та філії ДП "Документ" терміни можуть бути довшими через логістику доставки бланків з України.