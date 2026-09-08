Полный запрет на международные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь на автобусах коснется также и транзитных рейсов через Латвию в эти страны, пишет Delfi.

Что известно о запрете на автобусные перевозки?

В настоящее время, в соответствии с международным соглашением, в Латвии действует всего один регулярный автобусный маршрут в Россию. Ежедневные рейсы в Москву осуществляет компания Norma-A, работающая под брендом Ecolines.

Разрешение на этот маршрут остается в силе до 9 января 2027 года. И в Министерстве транспорта уже заявили, что продлевать его не планируют. Параллельно в ведомстве подготовили информационный отчет о дальнейшей организации международных автомобильных перевозок с Россией.

В документе проанализированы обмен разрешениями на автомобильные перевозки между Латвией и Россией в 2022–2026 годах, его влияние на занятость и экономику, а также ситуация с пассажирскими перевозками. Отчет определит необходимость дальнейших изменений в законодательстве, и его представят на рассмотрение правительства.

Сработают ли ограничения в полной мере?

Еще в прошлом году в Латвии был принят закон о запрете нерегулярных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года. В настоящее время министерство уже готовит распоряжение о продлении этого запрета еще на год.

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Впрочем, в ведомстве отмечают, что ограничение регулярных рейсов из Латвии не будет иметь полного эффекта: пассажиры по-прежнему смогут пользоваться стыковочными маршрутами через Эстонию и Литву, а также услугами микроавтобусов, ведь на них не распространяются правила, касающиеся автобусных перевозок.

В первом полугодии 2026 года маршрутом Рига – Москва воспользовались 9079 пассажиров. При этом в июне по сравнению с январем спрос вырос более чем на четверть – а это, по мнению Национального объединения Латвии, создает риски для безопасности.

Там выступают не только за полное прекращение пассажирских перевозок с Россией, но и призывают Министерство транспорта не продлевать лицензии перевозчиков, осуществляющих регулярные рейсы в РФ.