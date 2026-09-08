Повна заборона на міжнародні пасажирські перевезення до Росії та Білорусі автобусами стосуватиметься також і транзитних рейсів через Латвію до цих країн, пише Delfi.

Що відомо про заборону на автобусні перевезення?

Зараз, відповідно до міжнародної угоди, у Латвії діє всього один регулярний автобусний маршрут до Росії. Щоденні рейси до Москви здійснює компанія Norma-A, що працює під брендом Ecolines.

Дозвіл на цей маршрут залишається чинним до 9 січня 2027 року. І в Міністерстві сполучення вже заявили, що продовжувати його не планують. Паралельно у відомстві підготували й інформаційний звіт про подальшу організацію міжнародних автомобільних перевезень з Росією.

В документі проаналізували обмін дозволами на автомобільні перевезення між Латвією та Росією в 2022 – 2026 роках, його вплив на зайнятість та економіку, а також ситуацію з пасажирськими перевезеннями. Звіт визначить необхідність подальших змін у законодавстві, і його подадуть на розгляд уряду.

Чи спрацюють обмеження повністю?

Ще торік у Латвії ухвалили закон про заборону нерегулярних пасажирських перевезень до Росії та Білорусі з 1 листопада 2025 року по 31 жовтня 2026 року. Наразі міністерство вже готує розпорядження про те, аби продовжити цю заборону ще на рік.

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Втім, у відомстві зазначають, що обмеження регулярних рейсів з Латвії не буде мати повний ефект: пасажири й надалі зможуть користуватися стикувальними маршрутами через Естонію та Литву, а також послугами мікроавтобусів, адже на них не поширюються правила щодо автобусних перевезень.

У першому півріччі 2026 року маршрутом Рига – Москва скористалися 9079 пасажирів. І при цьому в червні порівняно з січнем попит зріс більш ніж на чверть – а це, на думку Національного об'єднання Латвії, створює безпекові ризики.

Там виступають не лише за повне припинення пасажирських перевезень з Росією, але й закликають Міністерство сполучення не продовжувати ліцензії перевізників, що здійснюють регулярні рейси до РФ.