На пляже угрозу для них несут три вещи: море, песок и солнце. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Express.

Интересно Трудности перевода: почему в Италии нельзя заказывать "латте"

Какие опасности существуют для смартфонов на пляже?

Пляжникам напоминают о потенциальных угрозах - солнце, море и песок – для смартфонов. Ли Эллиотт, директор по продуктам компании Compare and Recycle, которая занимается переработкой техники, предостерегает, что многие потребители недооценивают уязвимость своих устройств в этих условиях.

Для защиты от повреждений он рекомендует использовать водонепроницаемые чехлы.

Если же вы можете обойтись без телефона, некоторые курорты предлагают пляжные шкафчики, где за небольшую плату можно оставить ценные вещи,

– говорится в сообщении.

Стремясь повысить личную безопасность во время отдыха на пляже, потребители могут приобрести специализированные "противоугонные" чехлы-сумки, которые можно надежно прикрепить к большим предметам или даже носить на теле. Эта опция особенно полезна для тех, кто может задремать во время отдыха на солнце.



Туристов предупредили об опасности для телефонов на пляже / Фото Unsplash

Еще один способ, который рассматривают некоторые пляжники, – прятать ценные вещи под полотенцем. Однако, эксперты предостерегают от такой практики, особенно для смартфонов, поскольку это может привести к повреждению устройств песком. Кроме того, существует риск, что воры могут заметить, как вы прячете вещи под полотенцем.

Для тех, кто хочет дополнительно защитить свою электронику, рекомендуется оформить страховку для мобильных телефонов, планшетов и других устройств.

К слову, шлепанцы, которые мы обычно обуваем на пляж, ни в коем случае нельзя брать в самолет.