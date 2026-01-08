В Японії кішка отримала офіційну посаду на залізниці: ким вона працює

У Японії знову довели, що любов до котів може поєднуватися навіть з офіційною бюрократією. У префектурі Вакаяма на станції Кісі залізничної лінії Кісігави на посаду наглядача офіційно призначили кішку, на ім'я Йонотама.

Про цю курйозну ситуацію повідомило видання The Star, передає 24 Канал.

Що відомо про курйозне призначення?

Призначення відбулося за всіма правилами: з урочистою церемонією, фотосесією та врученням спеціального документа, що підтверджує новий статус пухнастої "керівниці". На заході були присутні:

представники залізничної компанії,

місцева влада,

численні прихильники котячого менеджменту.

До обов'язків Йонотами входить:

зустріч пасажирів,

участь у святкових заходах, фотосесіях,

а головне – створення позитивної атмосфери на станції.

Працівники залізниці зізнаються: з появою хвостатої доглядачки пасажирів стало більше, а настрій у відвідувачів – значно кращий.



Призначення відбулося за всіма правилами / Фото із соцмереж

Чи є у кішки помічники?

Як пише Tokyo Weekender, кішка не працює наодинці. Для ефективного "управління" станцією Йонотамі призначили двох заступників – ще двох котів, які допомагатимуть їй у виконанні представницьких функцій. Разом вони утворюють справжню котячу адміністрацію, що вже стала місцевою туристичною родзинкою.



Кішка Йонотами із "заступниками" / Фото Wakayama Dentetsu

Подібні призначення для Японії – не новина. Станція Кісігави давно відома своїми котячими "начальниками", які не лише тішать пасажирів, а й приваблюють туристів з усього світу. Місцеві жартують, що хвостаті чиновники справляються зі своїми обов'язками не гірше за людей, а виглядають при цьому значно симпатичніше.

Чи є в Україні подібні випадки?

Як відомо, у Львові котик, на ім'я Левчик також обіймає важливу посаду. Він є символом Львова і мешкає у міській раді з 2019 року та заробляє до 4 тисяч гривень на рекламі в Instagram. Зароблені кошти Левчик використовує для підтримки безпритульних тварин та ЗСУ, зібравши 144 тисячі гривень з фондом "Повернись живим".