Українка розкрила, як іспанці ставляться до українців: точно слід знати перед переїздом
- Українка Ірина, яка живе в Іспанії, зазначила, що іспанці ставляться до емігрантів, зокрема українців, дуже добре і не проявляють ксенофобії.
- Іспанці не звертають уваги на національність, колір шкіри або релігію, і ставляться до всіх як до людей, які обрали життя під сонцем.
Українка Ірина, що живе в Іспанії вже понад рік, розповіла про ставлення місцевих до українців – і воно може неабияк здивувати.
Іспанія – це надзвичайно популярна серед українців країна. Одні їдуть туди на відпочинок, аби погрітися під теплим сонцем, інші ж переїздять назавжди, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
Як в Іспанії ставляться до українців?
Та чимало людей перед переїздом, особливо родини з дітьми, переймаються, чи немає в Іспанії ксенофобії та як ставляться до українців. Втім, за словами українки, іспанці ставляться до емігрантів дуже добре.
Їм реально все одно, якої ти національності, якого кольору шкіри, яка в тебе орієнтація, якої ти релігії. Для них ти просто ще одна людина, яка обрала життя під сонцем,
– поділилася дівчина.
Вона впевнена, що перейматися немає причини, адже "в Україну ніхто не буде виганяти".
Не знаю, можливо це через сонце. Бо коли воно світить цілий рік, важко бути злим,
– додала дівчина.
Що ще слід знати українцям перед переїздом до Іспанії?
В Іспанії не обійшлося й без недоліків – українка, що живе там, поділилася основними мінусами, з якими зіштовхнулася у країні. Зокрема, складнощі виникають через мовний бар'єр – адже в Іспанії більшість людей взагалі не знають англійської. Окрім того, все робиться повільно, а самі іспанці нікуди не поспішають.
Окрім того, перед переїздом слід врахувати 5 помилок, які часто роблять українці, що планують перебратися до цієї сонячної країни.