Залужний дав Єрмаку обіцянку щодо свого "президентства", – The Guardian
- Валерій Залужний пообіцяв не критикувати Зеленського публічно під час війни.
- Президентські вибори в Україні не можуть бути проведені під час воєнного стану.
- Колишній головком залишається популярним кандидатом на пост президента під час наступних виборів.
Багато хто, і в Україні, і за кордоном, вважає Валерія Залужного наступним президентом і закликає розпочати політичну кампанію. Однак колишній головком і нинішній посол у Британії залишається відданим уряду, якому служить.
Валерій Залужний ніколи публічно не заявляв про політичні амбіції й майже завжди відмовляється від інтерв'ю. Його команда ретельно контролює появи генерала в Лондоні, аби уникати заходів, де йому могли б поставити незручні запитання, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Що Залужний пообіцяв Єрмаку?
Однак, як пише видання, до особняка біля Голланд-парку на заході Лондона постійно приходять "політичні паломники": депутати, активісти, представники бізнес-кіл і навіть опальний колишній радник Трампа Пол Манафорт. Останній пропонував Залужному свої послуги політтехнолога на випадок виборчої кампанії. Однак генерал відмовився.
Інший частий відвідувач – голова Офісу президента Андрій Єрмак. Під час зустрічі у листопаді 2024 року Єрмак запропонував Залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, аби продемонструвати єдність перед майбутніми виборами.
Залужний відмовився, але пообіцяв лояльність "у певних межах". Він запевнив, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, і не готуватиме "неприємних сюрпризів»"для президентської адміністрації.
Якщо я все ж вирішу йти в політику, ви почуєте про це від мене першими – конфіденційно,
– сказав Залужний Єрмаку.
Зверніть увагу! Після гучного скандалу у Білому домі 28 лютого адміністрація Дональда Трампа підшукувала заміну Володимиру Зеленському. Зокрема, розглядався варіант Валерія Залужного. Втім, посол України у Великій Британії відмовився виходити на зв'язок із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Що відомо про нові президентські вибори в Україні?
- Навесні 2024 року п'ятирічний термін президентства Володимира Зеленського добіг кінця. Оскільки Конституція України забороняє проводити вибори під час воєнного стану, Зеленський залишається очолювати нашу державу.
- Зауважимо, що на Заході, зокрема у США ще за часів адміністрації Джо Байдена, наполягали, аби в Україні таки провели президентські вибори. Щоразу Володимир Зеленський пояснював, що організувати цей процес надзвичайно складно через постійні обстріли, велику кількість українців, які перебувають за кордоном та на окупованих територіях.
- Тим часом Валерій Залужний фігурував як кандидат у президенти у всіх можливих соцопитуваннях за останні роки. Результати вказували на те, що українці найбільше довіряють саме генералу, і він єдиний може скласти конкуренцію Володимиру Зеленському.
- У 2025 році колишній головнокомандувач уникав прямих відповідей щодо своєї можливої участі у президентських виборах, наголошуючи, що під час війни пріоритетом є збереження країни.
- 18 серпня Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можливі лише в безпечних умовах після перемир'я на фронті. Під час воєнного стану вибори проводитися не можуть, але влада готова до їх організації, щойно з'являться відповідні передумови.