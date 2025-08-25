Залужный дал Ермаку обещание относительно своего "президентства", – The Guardian
- Валерий Залужный пообещал не критиковать Зеленского публично во время войны.
- Президентские выборы в Украине не могут быть проведены во время военного положения.
- Бывший главком остается популярным кандидатом на пост президента во время следующих выборов.
Многие, и в Украине, и за рубежом, считают Валерия Залужного следующим президентом и призывают начать политическую кампанию. Однако бывший главком и нынешний посол в Британии остается преданным правительству, которому служит.
Валерий Залужный никогда публично не заявлял о политических амбициях и почти всегда отказывается от интервью. Его команда тщательно контролирует появления генерала в Лондоне, чтобы избегать мероприятий, где ему могли бы поставить неудобные вопросы, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Что Залужный пообещал Ермаку?
Однако, как пишет издание, в особняк возле Голланд-парка на западе Лондона постоянно приходят "политические паломники": депутаты, активисты, представители бизнес-кругов и даже опальный бывший советник Трампа Пол Манафорт. Последний предлагал Залужному свои услуги политтехнолога на случай избирательной кампании. Однако генерал отказался.
Другой частый посетитель – глава Офиса президента Андрей Ермак. Во время встречи в ноябре 2024 года Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы продемонстрировать единство перед предстоящими выборами.
Залужный отказался, но пообещал лояльность "в определенных пределах". Он заверил, что не будет критиковать Зеленского публично, пока идет война, и не будет готовить "неприятных сюрпризов" для президентской администрации.
Если я все же решу идти в политику, вы услышите об этом от меня первыми – конфиденциально,
– сказал Залужный Ермаку.
Обратите внимание! После громкого скандала в Белом доме 28 февраля администрация Дональда Трампа подыскивала замену Владимиру Зеленскому. В частности, рассматривался вариант Валерия Залужного. Впрочем, посол Украины в Великобритании отказался выходить на связь с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Что известно о новых президентских выборах в Украине?
- Весной 2024 года пятилетний срок президентства Владимира Зеленского подошел к концу. Поскольку Конституция Украины запрещает проводить выборы во время военного положения, Зеленский остается возглавлять наше государство.
- Заметим, что на Западе, в частности в США еще во времена администрации Джо Байдена, настаивали, чтобы в Украине таки провели президентские выборы. Каждый раз Владимир Зеленский объяснял, что организовать этот процесс чрезвычайно сложно из-за постоянных обстрелов, большое количество украинцев, которые находятся за рубежом и на оккупированных территориях.
- Между тем Валерий Залужный фигурировал как кандидат в президенты во всех возможных соцопросах за последние годы. Результаты указывали на то, что украинцы больше всего доверяют именно генералу, и он единственный может составить конкуренцию Владимиру Зеленскому.
- В 2025 году бывший главнокомандующий избегал прямых ответов относительно своего возможного участия в президентских выборах, подчеркивая, что во время войны приоритетом является сохранение страны.
- 18 августа Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине возможны только в безопасных условиях после перемирия на фронте. Во время военного положения выборы проводиться не могут, но власть готова к их организации, как только появятся соответствующие предпосылки.