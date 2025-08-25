Валерій Залужний ніколи публічно не заявляв про політичні амбіції й майже завжди відмовляється від інтерв'ю. Його команда ретельно контролює появи генерала в Лондоні, аби уникати заходів, де йому могли б поставити незручні запитання, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Що Залужний пообіцяв Єрмаку?

Однак, як пише видання, до особняка біля Голланд-парку на заході Лондона постійно приходять "політичні паломники": депутати, активісти, представники бізнес-кіл і навіть опальний колишній радник Трампа Пол Манафорт. Останній пропонував Залужному свої послуги політтехнолога на випадок виборчої кампанії. Однак генерал відмовився.

Інший частий відвідувач – голова Офісу президента Андрій Єрмак. Під час зустрічі у листопаді 2024 року Єрмак запропонував Залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, аби продемонструвати єдність перед майбутніми виборами.

Залужний відмовився, але пообіцяв лояльність "у певних межах". Він запевнив, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, і не готуватиме "неприємних сюрпризів»"для президентської адміністрації.

Якщо я все ж вирішу йти в політику, ви почуєте про це від мене першими – конфіденційно,

– сказав Залужний Єрмаку.

Зверніть увагу! Після гучного скандалу у Білому домі 28 лютого адміністрація Дональда Трампа підшукувала заміну Володимиру Зеленському. Зокрема, розглядався варіант Валерія Залужного. Втім, посол України у Великій Британії відмовився виходити на зв'язок із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Що відомо про нові президентські вибори в Україні?