Валерий Залужный никогда публично не заявлял о политических амбициях и почти всегда отказывается от интервью. Его команда тщательно контролирует появления генерала в Лондоне, чтобы избегать мероприятий, где ему могли бы поставить неудобные вопросы, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также В элегантном темно-синем костюме: Валерий Залужный снялся в фотосессии для Vogue

Что Залужный пообещал Ермаку?

Однако, как пишет издание, в особняк возле Голланд-парка на западе Лондона постоянно приходят "политические паломники": депутаты, активисты, представители бизнес-кругов и даже опальный бывший советник Трампа Пол Манафорт. Последний предлагал Залужному свои услуги политтехнолога на случай избирательной кампании. Однако генерал отказался.

Другой частый посетитель – глава Офиса президента Андрей Ермак. Во время встречи в ноябре 2024 года Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы продемонстрировать единство перед предстоящими выборами.

Залужный отказался, но пообещал лояльность "в определенных пределах". Он заверил, что не будет критиковать Зеленского публично, пока идет война, и не будет готовить "неприятных сюрпризов" для президентской администрации.

Если я все же решу идти в политику, вы услышите об этом от меня первыми – конфиденциально,

– сказал Залужный Ермаку.

Обратите внимание! После громкого скандала в Белом доме 28 февраля администрация Дональда Трампа подыскивала замену Владимиру Зеленскому. В частности, рассматривался вариант Валерия Залужного. Впрочем, посол Украины в Великобритании отказался выходить на связь с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Что известно о новых президентских выборах в Украине?