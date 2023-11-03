Є ефективні способи: як ЗСУ можуть протидіяти мінним полям Росії

Серед головних причин відносного успіху агресора в обороні загарбаних земель українського Півдня усі оглядачі називають щільні мінні загородження та ефективну інженерну підготовку позицій. Для того, щоб звільнити свої території, Україні необхідно знайти ефективні способи проходження мінних полів.

Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан. На його думку, Україна здатна розміновувати загородження агресора, якщо зможе наростити кількість засобів розмінування.

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Проблема замінованості російських позицій

У нещодавно опублікованій статті Валерія Залужного одним із 5 ключових факторів для деокупації українських територій названо нові технології знешкодження мінних полів агресора. Також серед викликів, які ставить перед Силами оборони ворог – повторне замінування територій дистанційними системами.

На озброєнні у Росії дійсно є система "Зємлєдєліє", що здатна закидувати міни на відстань 15 кілометрів. Однак при виконанні завдання, ця машина змушена заходити в зону ураження української артилерії та дронів, через що Сили оборони здатні її знищувати.

Як Україна може розміновувати загородження росіян

Розмінування можна проводити в різний спосіб, не виключаючи навіть звичайні плуги, якими в тилу фермери самостійно розміновують поля. Однак для цього потрібно, щоб Укроборонпром напрацював відповідне рішення й отримав на нього фінансування.

Такі засоби розмінування називають "механічними" й вони широко використовуються в західній техніці, яку Силам оборони передавали на початку контрнаступу (Wisent-1, Bozena-5 тощо). А втім, західних зразків не вистачить, щоб вирішити усі завдання, що стоять перед українськими військовими.

Роман Світан про проблему розмінування російських позицій: дивіться відео

Тому ще одним рішенням, яке варто розглянути щодо розмінувань ворожих загороджень, є використання об'ємно-детонуючих авіабомб, які при плануванні здатні розміновувати певну ділянку в радіусі своєї дії. Ще одним способом протидії мінним загородженням є використання гусеничної техніки, яка є менш вразливою до мін, аніж колісна.

"Україна справді може долати мінні загородження противника. Однак це вкрай непросто в умовах, коли росіяни встигли щільно "замінуватися", хоча це провина не Сил оборони, а наших партнерів, які дали агресору 9 місяців на підготовку до оборони Півдня (поки Захід наважувався та готував постачання бронетехніки в Україну – 24 Канал)", – переконаний Світан.

Проблема замінованості російських позицій: що відомо