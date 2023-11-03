Есть эффективные способы: как ВСУ могут противодействовать минным полям России

Среди главных причин относительного успеха агрессора в обороне захваченных земель украинского Юга все обозреватели называют плотные минные заграждения и эффективную инженерную подготовку позиций. Для того чтобы освободить свои территории, Украине необходимо найти эффективные способы прохождения минных полей.

Об этом 24 Каналу рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, Украина способна разминировать заграждение агрессора, если сможет нарастить количество средств разминирования.

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Проблема заминированности российских позиций

В недавно опубликованной статьи Валерия Залужного одним из 5 ключевых факторов для деоккупации украинских территорий названы новые технологии обезвреживания минных полей агрессора. Также среди вызовов, которые ставит перед силами обороны враг – повторное заминирование территорий дистанционными системами.

На вооружении в России действительно есть система "Земледелие", способная забрасывать мины на расстояние 15 километров. Однако при выполнении задания, эта машина вынуждена заходить в зону поражения украинской артиллерии и дронов, из-за чего Силы обороны способны ее уничтожать.

Как Украина может разминировать заграждение россиян

Разминирование можно проводить разными способами, не исключая даже обычные плуги, которыми в тылу фермеры самостоятельно разминируют поля. Однако для этого нужно, чтобы "Укроборонпром" наработал соответствующее решение и получил на него финансирование.

Такие средства разминирования называют "механическими" и широко используются в западной технике, которую Силам обороны передавали в начале контрнаступления (Wisent-1, Bozena-5 и т. п.) Впрочем, западных образцов не хватит, чтобы решить все стоящие перед украинскими военными задачи.

Роман Свитан о проблеме разминирования российских позиций: смотрите видео

Поэтому еще одним решением, которое следует рассмотреть по разминированию вражеских заграждений, является использование объемно-детонирующих авиабомб, которые при планировании способны разминировать определенный участок в радиусе своего действия. Еще одним способом противодействия минным заграждениям является использование гусеничной техники, которая менее уязвима перед минами, чем колесная.

"Украина действительно может преодолевать минные заграждения противника. Однако это крайне непросто в условиях, когда россияне успели плотно "заменяться", хотя это вина не сил обороны, а наших партнеров, которые дали агрессору 9 месяцев на подготовку к обороне Юга (пока Запад решался и готовил поставки бронетехники в Украину – 24 Канал)", – убежден Свитан.

Проблема заминированности российских позиций: что известно