Генерала ГРУ хотіли прибрати невипадково, – аналітик припустив, яку гру веде Кремль

У Москві невідомий підстрелив генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Зараз він перебуває у лікарні, а російські пропагандисти традиційно звинуватили у замаху Україну.

Кремль заявив, що це нібито "режим Зеленського" стоїть за замахом на Алексєєва, щоб зірвати переговорний процес. Втім, як зауважив 24 Каналу, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, історія з пораненням виглядає дуже дивно.

Про що свідчить замах на Алексєєва?

Варто зауважити, щоб під час мирних переговорів ми чуємо заяви двох ключових осіб – Сергія Лаврова та Кирила Дмитрієва. Останній є більш лояльним до американців, тоді як Лавров входить до так званого "яструбиного кола". Саме очільник російського МЗС і звинуватив Україну в замаху.

Скажемо відверто, якби Алексєєва хотіли вбити, то вбили б. Тобто його могли використати самі росіяни для того, щоб сказати українцям, що якщо ви не будете робити те, що треба, – ми вийдемо з переговорів,

– підкреслив Валерій Клочок.

Річ у тому, що кремлівський режим потрапив у глухий кут. Вони не можуть вийти з перемовного процесу, бо його ініціювала не Україна, а Дональд Трамп. Зараз сторони напрацювали пакет запитань, які не можуть залишити.

У Росії немає аргументів для тиску на Україну чи Трампа. Тому замахом на Алєксєєва, який є заступником керівника російської переговорної групи, вони хочуть показати, що винні буцімто українці. Це нагадує історію з "атакою на резиденцію Путіна".

Зверніть увагу! Наприкінці грудня 2025 року у Кремлі заявили, що Україна буцімто атакувала резиденцію Путіна у Валдаї. Росіяни одразу поскаржилися Трампу. Лідер США спершу назвав це поганим знаком, але після перевірки фактів сказав, що не вірить Кремлю. Згодом росіяни використали цю власну вигадку, щоб виправдати удар "Орешником" по Львівщині.

Замах на Алексєєва можна дуже гарно "продати" внутрішній аудиторії. Також не треба забувати, що він фактично був засновником ПВК "Вагнер", очільник якої загинув за дивних обставин. Можливо, Кремль хоче попередити, що чекає незгодних, якщо вони вирішать повстати проти режиму.

Алексєєв може бути одним з елементів дуже серйозної гри однієї команди, яка сьогодні відповідає за переговори з Україною.

Чому у замаху на Алексеєва може бути слід Росії?

Схожу думку висловив і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що "чистки" у вищих політичних колах Росії не є новиною. Наприклад, під час Чеченських воєн саме Росія інспірувала терористичні акти, в яких потім звинувачувала лідерів чеченського національно-визвольного руху.

Зараз може бути абсолютно так само. Якщо Алекєєв став незручним на якомусь етапі, то його могли "прибрати". З іншого боку, росіяни намагаються подати як доконаний факт версію про те, що це зробили українські спецслужби. Адже саме очільник ворожого ГРУ координує переговорний процес з боку Москви.

Тому це дуже символічно, але як би не було – ми все одно не володіємо повною інформацією і не знаємо, що саме відбувається під час мирного процесу. Очевидно лише те, що російський генералітет не може почуватися безпечно навіть у Москві,

– наголосив Валерій Клочок.

А щодо мирного треку, то не варто говорити, що зараз росіяни можуть його зірвати. У США є достатньо важелів, аби змусити Кремль сидіти за столом переговорів. До того ж Україна не погрожує виходом з процесу навіть попри постійні удари Росії по критичній інфраструктурі, цивільним та безліч інших геноцидних дій.

Що відомо про генерала Володимира Алекєєва?