Генерал армії відповів, чи може ГУР стояти за "зливом" розмови Віткоффа з росіянами

Очільник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що українська розвідка може прослуховувати російських високопосадовців. Ця заява пролунала на тлі скандалу зі "зливу" розмов Кирила Дмитрієва та Юрія Ушакова зі Стівеном Віткоффом.

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у розмові з 24 Каналом оцінив, чи мають українські розвідники можливість фіксувати розмови російських можновладців. Також на думку республіканця Бориса Пінкуса, витік розмови Віткоффа з росіянами могли здійснити американські спецслужби, які налаштовані проти Дональда Трампа.

Які можливості має українська розвідка?

Маломуж наголосив, що попри неможливість з його боку озвучувати деталі, він підтвердив, що ГУР може здійснювати такі дії. Але у цьому випадку йдеться про комплексні рішення.

Зверніть увагу! Очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що його відомство може прослуховувати російських високопосадовців. Він додав, що саме за це розвідники "отримують гроші".

Україна підписала угоди з різними розвідками світу, які мають надпотужні ресурси, передусім технічні. Наприклад, американське Агентство національної безпеки може прослуховувати всіх топів світу і не тільки ворожих країн, але й, за словами ексголови Служби зовнішньої розвідки, найближчих союзників – тодішнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Тому важливо, наскільки можемо співпрацювати з нашими партнерами, наскільки буде опрацьована комбінація операції щодо "зливу", наскільки вони є правильними і ефективним, тому що важливо не тільки відстежити та записати, але й визначитися, чи варто їх оприлюднювати. Це принциповий момент,

– пояснив Микола Маломуж.

Технічно у нас створені надпотужні умови на базі нашої стратегічної розвідки – завдяки інноваційним моделям, на думку генерала армії, які обігнали за технологіями Німеччину, Великобританію, Францію і Росію.

Тому, резюмував він, використання технічних можливостей України і партнерів стало запорукою ефективної діяльності розвідки.

Наслідки "зливу" розмови Віткоффа з росіянами?