На Запоріжжі прогриміли вибухи: є постраждалі
- Увечері 20 листопада у Запорізькій області, зокрема в обласному центрі, чули вибухи.
- Росіяни атакували регіон КАБами.
- Є постраждалі.
У Запорізькій області пролунали вибухи. Росія завдала по регіону авіаційний удар.
О 21:23 для Запорізької області оголосили про загрозу пусків керованих авіаційних бомб, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
О 21:22 Повітряні сили повідомили про пуск КАБів на Запоріжжя.
О 22:03 стало відомо про повторний запуск авіабомб на регіон.
О 22:07 військові попередили, що КАБ летить у напрямку міста Запоріжжя.
О 22:10 очільник ОВА Іван Федоров заявив про вибухи в області.
Пізніше Повітряні сили застерегли: КАБ повз Вільнянськ прямує у північному напрямку.
Федоров уточнив, що росіяни атакувають Запорізьку область, зокрема обласний центр. За словами чиновника, вибух чули в одному з районів Запоріжжя. Попередньо, дві людини поранені.
Які наслідки останніх обстрілів України?
- 19 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. У Тернополі російські ракети зруйнували житлові будинки. Окупанти вбили майже три десятки людей, серед них – 3 дитини.
- Російський удар по Львову знищив нове відділення Укрпошти, внаслідок чого втрачено близько 900 посилок, але працівники не постраждали.
- Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Івано-Франківської області, внаслідок чого постраждали 3 людини, зокрема 2 дітей.