Запоріжжя атакують дрони: в області працює ППО

Увечері 15 січня Росія знову запустила по Україні ударні дрони. Через це на Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

Дивіться також Росія продовжує бити "Шахедами": у частині областей – тривога

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

На Запоріжжі увечері 15 січня оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою ударів російськими безпілотниками.

Очільник ОВА Іван Федоров попередив про рух щонайменше двох БпЛА в області. Загроза була, зокрема, для Вознесенівського району. Близько 20:18 в регіоні почули вибухи.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написали в Запорізькій ОВА.

Також у Повітряних силах ЗСУ попередили про рух БпЛА на Вільнянськ.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Останні атаки на Україну: які наслідки?