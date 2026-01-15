Укр Рус
15 января, 20:21
Обновлено - 20:50, 15 января

Запорожье атакуют дроны: в области работает ПВО

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Вечером 15 января в Запорожье была угроза ударов российскими беспилотниками.
  • Запорожская ОГА сообщила о работе ПВО и призвала оставаться в безопасных местах.

Вечером 15 января Россия снова запустила по Украине ударные дроны. Из-за этого в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Что известно о взрывах в Запорожской области? 

В Запорожье вечером 15 января объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой ударов российскими беспилотниками. 

Глава ОВА Иван Федоров предупредил о движении по меньшей мере двух БПЛА в области. Угроза была в частности для Вознесеновского района. Около 20:18 в регионе услышали взрывы. 

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах, 
– написали в Запорожской ОВА.

Также в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении БПЛА на Вольнянск.

Последние атаки на Украину: каковы последствия? 

  • 15 января Россия атаковала Львов беспилотниками. В трех районах города выбито более 50 окон в жилых домах и школе. Обошлось без пострадавших. 

  • Под ударом в Житомирской области оказались объекты критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах. 

  • Также в Киеве прогремели взрывы во время атаки реактивных "Шахедов". В Соломенском районе столицы обломки дрона повредили жилой дом.