Треба ухвалити одне рішення, – Подоляк сказав, як партнери можуть стабілізувати ситуацію на ЗАЕС

Країни Північноатлантичного альянсу одним відповідальним рішенням можуть стабілізувати ситуацію на Запорізькій АЕС. Для цього мають спиратися на відповідні конвенції та норми міжнародного права.

Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що досі ніхто з офіційних осіб Заходу не зробив заяву про те, що підрив на ЗАЕС матиме відповідні наслідки для Росії.

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Україна має позбутись ілюзій, що хтось робитиме такі заяви, і одночасно – відповідні практичні кроки. НАТО не треба вчиняти ніяких дій. Треба прийняти одне рішення: що Росія є країною-терористом із відповідним юридичним статусом, який блокує можливість проводити там торговельні операції будь-якого типу,

– наголосив Подоляк.

Цей крок суттєво пришвидшив би завершення російсько-української війни.

Куди поділось міжнародне право

Варто позбутися ілюзій і усвідомити, що крім нас ніхто у тих чи інших кризових ситуаціях цієї війни до кінця йти не буде. Вимушені констатувати: міжнародне право – фікція, бо у світі немає важелів впливу на держави, що порушують це право.

До прикладу, Росія відмовляється від договору про нерозповсюдження ядерної зброї, демонстративно передаючи її іншому юридичному суб'єкту – Білорусі. І що? Є якесь покарання для країни, яка порушує фундаментальний для ядерної безпеки світу договір?,

– запитав Подоляк.

Мусимо дійти до правильного, логічного і справедливого фіналу у війні, – це дозволить Україні чітко поставити перед міжнародною спільнотою питання: "для чого існують ці міжнародні інституції?". Та спонукати до запровадження запобіжників: якщо країна порушує міжнародне право – вона має бути покарана.

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Розголос дозволив знизити небезпеку

Так само як після підриву Каховської ГЕС не відбулося жодних рішучих заходів щодо блокування Росії, їх не відбулося б і у випадку з ЗАЕС, якби ми, у доброму сенсі цього слова, не підняли б ґвалт. Той масштабний розголос, який вчинила Україна через загрозу на електростанції, дозволив знизити ризики теракту.

Зброя – єдиний аргумент сьогодні

Важливо, щоб західні партнери перестали гратися в гру "ми не знаємо, що буде з Росією, тому не знаємо, який обсяг зброї треба передати".

Раніше радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав, що мінування дахів ЗАЕС могло свідчити про плани росіян підірвати каскадно, а потім сказати, що було влучання зверху. Але Україна цьому інформаційно запобігає, висвітлюючи кожен крок ворога.

"Якщо є публічна підтримка України, якщо всі відповідальні особи, включно з прем'єрами й президентами різних країн сказали: "Росія не може виграти", "демократія має перемогти", "Росія має відповідати за злочини", – тоді треба чітко, у межах теорії про стратегію і тактику сучасної війни із західних підручників, надати Україні інструменти у відповідній кількості, щоб ми пришвидшили завершення війни", – закликав Михайло Подоляк.

Маємо тільки одне завдання: пояснювати, що зброя нині – єдиний аргумент, який дозволить правильно розставити крапки у повоєнному світі.

Загроза вибуху на Запорізькій АЕС