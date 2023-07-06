Надо принять одно решение, – Подоляк сказал, как партнеры могут стабилизировать ситуацию на ЗАЭС

6 июля 2023, 20:25
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Страны Североатлантического альянса одним ответственным решением могут стабилизировать ситуацию на Запорожской АЭС. Для этого они должны опираться на соответствующие конвенции и нормы международного права.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что до сих пор никто из официальных лиц Запада не сделал заявление о том, что подрыв на ЗАЭС будет иметь соответствующие последствия для России.

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Украина должна избавиться от иллюзий, что кто-то будет делать такие заявления, и одновременно – соответствующие практические шаги. НАТО не нужно предпринимать никаких действий. Надо принять одно решение: что Россия является страной-террористом с соответствующим юридическим статусом, блокирующим возможность проводить там торговые операции любого типа,
– подчеркнул Подоляк.

Этот шаг существенно ускорил бы завершение российско-украинской войны.

Куда делось международное право

Следует избавиться от иллюзий и осознать, что кроме нас никто в тех или иных кризисных ситуациях этой войны до конца идти не будет. Вынуждены констатировать: международное право – фикция, потому что в мире нет рычагов влияния на государства, нарушающие это право.

К примеру, Россия отказывается от договора о нераспространении ядерного оружия, демонстративно передавая его другому юридическому субъекту – Беларуси. И что? Есть какое-то наказание для страны, которая нарушает фундаментальный для ядерной безопасности мира договор?,
– спросил Подоляк.

Мы должны дойти до правильного, логического и справедливого финала в войне, – это позволит Украине четко поставить перед международным сообществом вопрос: "для чего существуют эти международные организации?". И побуждать к введению нормы: если страна нарушает международное право, она должна быть наказана.

Михаил Подоляк сказал, что помогло снизить риски теракта на ЗАЭС: смотреть видео

Огласка позволила снизить опасность

Так же как после подрыва Каховской ГЭС не произошло никаких решительных мер по блокированию России, их не произошло бы и в случае с ЗАЭС, если бы мы, в хорошем смысле этого слова, не подняли бы ажиотаж. Та масштабная огласка, которой предала  Украина угрозу на электростанции, позволила снизить риски теракта.

Оружие – единственный аргумент сегодня

Важно, чтобы западные партнеры перестали играть в игру "мы не знаем, что будет с Россией, потому не знаем, какой объем оружия нужно передать".

Обратите внимание! Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал, что минирование крыш ЗАЭС могло свидетельствовать о планах россиян взорвать каскадно, а затем сказать, что было попадание сверху. Но Украина это информационно предотвращает, освещая каждый шаг врага.

"Если есть публичная поддержка Украины, если все ответственные лица, включая премьеров и президентов разных стран сказали: "Россия не может выиграть", "демократия должна победить", "Россия должна отвечать за преступления", – тогда надо четко, в рамках теории о стратегии и тактике современной войны из западных учебников, предоставить Украине инструменты в соответствующем количестве, чтобы мы ускорили завершение войны", – призвал Михаил Подоляк.

Есть только одна задача: объяснять, что оружие сейчас – единственный аргумент, который позволит правильно расставить точки в послевоенном мире.

Угроза взрыва на Запорожской АЭС

  • Украинская разведка и президент Владимир Зеленский информировали, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Оккупанты заменяли ЗАЭС, которую захватили еще в начале полномасштабного вторжения.
  • На крыше IV энергоблока оккупированной россиянами Запорожской АЭС появились неизвестные объекты. Это видно на фотографиях, сделанных утром 5 июля и опубликованных Planet Labs. Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше энергоблока.
  • В то же время глава ГУР МО Кирилл Буданов выразил мнение, что опасность искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает". Аналитики ISW предполагают, что Россия расшатывает ситуацией по ЗАЭС намеренно перед саммитом НАТО.

Автор: Оксана Мацунич