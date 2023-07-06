Надо принять одно решение, – Подоляк сказал, как партнеры могут стабилизировать ситуацию на ЗАЭС
Страны Североатлантического альянса одним ответственным решением могут стабилизировать ситуацию на Запорожской АЭС. Для этого они должны опираться на соответствующие конвенции и нормы международного права.
Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что до сих пор никто из официальных лиц Запада не сделал заявление о том, что подрыв на ЗАЭС будет иметь соответствующие последствия для России.
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Украина должна избавиться от иллюзий, что кто-то будет делать такие заявления, и одновременно – соответствующие практические шаги. НАТО не нужно предпринимать никаких действий. Надо принять одно решение: что Россия является страной-террористом с соответствующим юридическим статусом, блокирующим возможность проводить там торговые операции любого типа,
– подчеркнул Подоляк.
Этот шаг существенно ускорил бы завершение российско-украинской войны.
Куда делось международное право
Следует избавиться от иллюзий и осознать, что кроме нас никто в тех или иных кризисных ситуациях этой войны до конца идти не будет. Вынуждены констатировать: международное право – фикция, потому что в мире нет рычагов влияния на государства, нарушающие это право.
К примеру, Россия отказывается от договора о нераспространении ядерного оружия, демонстративно передавая его другому юридическому субъекту – Беларуси. И что? Есть какое-то наказание для страны, которая нарушает фундаментальный для ядерной безопасности мира договор?,
– спросил Подоляк.
Мы должны дойти до правильного, логического и справедливого финала в войне, – это позволит Украине четко поставить перед международным сообществом вопрос: "для чего существуют эти международные организации?". И побуждать к введению нормы: если страна нарушает международное право, она должна быть наказана.
Михаил Подоляк сказал, что помогло снизить риски теракта на ЗАЭС: смотреть видео
Огласка позволила снизить опасность
Так же как после подрыва Каховской ГЭС не произошло никаких решительных мер по блокированию России, их не произошло бы и в случае с ЗАЭС, если бы мы, в хорошем смысле этого слова, не подняли бы ажиотаж. Та масштабная огласка, которой предала Украина угрозу на электростанции, позволила снизить риски теракта.
Оружие – единственный аргумент сегодня
Важно, чтобы западные партнеры перестали играть в игру "мы не знаем, что будет с Россией, потому не знаем, какой объем оружия нужно передать".Обратите внимание! Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал, что минирование крыш ЗАЭС могло свидетельствовать о планах россиян взорвать каскадно, а затем сказать, что было попадание сверху. Но Украина это информационно предотвращает, освещая каждый шаг врага.
"Если есть публичная поддержка Украины, если все ответственные лица, включая премьеров и президентов разных стран сказали: "Россия не может выиграть", "демократия должна победить", "Россия должна отвечать за преступления", – тогда надо четко, в рамках теории о стратегии и тактике современной войны из западных учебников, предоставить Украине инструменты в соответствующем количестве, чтобы мы ускорили завершение войны", – призвал Михаил Подоляк.
Есть только одна задача: объяснять, что оружие сейчас – единственный аргумент, который позволит правильно расставить точки в послевоенном мире.
Угроза взрыва на Запорожской АЭС
- Украинская разведка и президент Владимир Зеленский информировали, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Оккупанты заменяли ЗАЭС, которую захватили еще в начале полномасштабного вторжения.
- На крыше IV энергоблока оккупированной россиянами Запорожской АЭС появились неизвестные объекты. Это видно на фотографиях, сделанных утром 5 июля и опубликованных Planet Labs. Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше энергоблока.
- В то же время глава ГУР МО Кирилл Буданов выразил мнение, что опасность искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает". Аналитики ISW предполагают, что Россия расшатывает ситуацией по ЗАЭС намеренно перед саммитом НАТО.