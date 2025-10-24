Зашморг затягується: чому Трамп відмовляється від "хороших стосунків" з Путіним і починає діяти

З початку каденції Дональд Трамп висловлював бажання сприяти укладенню мирної угоди між Україною та Росією. Однак після розмов, пропозицій, прохань, а подекуди загравань з Владіміром Путіним, схоже, Трамп починає схилятися до позиції – мир через силу.

Спочатку президент США визнав, що "хороші розмови" з Путіним ні до чого не приводять, а потім запровадив потужні санкції проти російських енергетичних компаній, які аналітики уже назвали "справжнім ляпасом".

Чи свідчить це про повну зміну риторики і перехід до жорстких дій, чи лише черговий хід гри проаналізували політичні експерти для 24 Каналу. А також припустили, чи справді Трамп повністю розриває хороші відносини з Росією.

Як Трамп зрозумів, що все пішло не за планом?

За словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, Путін намагався застосувати проти Дональда Трампа вже відому кремлівську тактику затягування переговорів.

Москва сподівалась виснажити американського президента тривалими діалогами, аби змусити його піти на поступки. Росія традиційно створює ілюзію переговорного процесу, але уникає конкретних домовленостей, використовуючи перемовини як інструмент тиску.

Російська дипломатія діє за принципом виснаження. Вони водять опонента за ніс, доводячи його до стану, коли він погоджується на будь-що, аби завершити процес,

– зазначив Клочок.

І першим це зрозуміло оточення Трампа – Джей Ді Венс, Марко Рубіо, Піт Гегсет та Скотт Бессент. Саме тому в публічній площині раптово почала з’являтися тема Tomahawk, як вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Ще кілька місяців тому про це взагалі не йшлося. Поворотним моментом стала телефонна розмова між Трампом і Путіним, яка чітко продемонструвала, що Білий дім водять за ніс.

Після цього, за словами Огризка, тема Tomahawk набула розголосу у США. Ексміністр також пригадав, що ця телефонна розмова між Путіним і Трампом відбулася саме тоді, коли Володимир Зеленський летів до США на зустріч із американським президентом.

Він наголосив, що Путін застосував психологічну маніпуляцію, у чому Кремль має великий досвід. Втім, за словами Огризка, цей крок мав лише тимчасовий ефект — стратегічно він не спрацював, адже тема Tomahawk у США залишилася актуальною.

Чому Трамп саме зараз пішов на жорсткі санкції?

За словами політичного та громадського діяча зі США Юрія Рашкіна, зараз Трамп вирішив діяти не зброєю, а санкціями — це швидше й простіше, ніж передача "Томагавків". І хоч колись для цього потрібні були окремі закони, тепер він запровадив санкції без допомоги Конгресу.

Це вже дало результат: Індія, яка активно торгувала з Росією, почала хвилюватися через можливі наслідки та шукати шляхи дистанціюватися від Москви.

Паралельно Європа готує власний "план миру" для України – з участю Марка Рютте та інших лідерів. Імовірно, він узгоджений із Трампом, хоч офіційно це не підкреслюється.

Європейці також планують використати заморожені російські активи, не просто проценти, а й основні кошти, щоб профінансувати відновлення та безпеку України. Тобто, як підкреслив Рашкін, у Європи є план і ресурси, а США – політична воля.

Трампу залишається вирішити, чи він приєднається до цієї ініціативи як партнер, чи намагатиметься стати головним "миротворцем" і увійти в історію самостійно.

Його ставка на санкції — це спроба швидше змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Адже нинішній тиск базується на простому принципі: Росія не прагне миру, а отже, будь-хто, хто не підтримує "план Трампа", автоматично виглядає підозріло.

Чи будуть удари вглиб Росії і яка позиція Трампа?

Наразі росіян налякали лише чутки про те, що Трамп може передати Україні Tomahawk. Але сам він нібито спростував матеріал The Wall Street Journal про дозвіл США на використання українськими силами західних далекобійних ракет.

За словами Володимира Огризка, це виглядає як свідомий "злив" з відповідних інституцій – сигнал Москві: якщо по вас влучить Taurus або інша ракета, ми тут ні при чому.

Водночас це й меседж для європейців: не стримуйтеся, якщо ви передасте Україні зброю й вона долетить до Уралу, ми не будемо вас зупиняти.

Зеленський тим часом у Брюсселі також наголосив, що Tomahawk є не лише в США, а й у європейських країнах, і Україна веде з ними перемовини щодо допомоги.

Це, я думаю, правильно розіграна комбінація. Коли з різних боків даються правильні сигнали, а вкупі вони можуть стати дуже гарним подарунком Путіну, бо якщо полетить з різних боків, включаючи і наші ракети, зашморг на шиї російської економіки буде стягуватися ще більше. Я не знаю, який залишиться варіант для Путіна,

– додав Огризко.

