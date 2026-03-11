У російській Тулі сам по собі загорівся металургійний завод
- У російській Тулі загорівся "Косогорський металургійний завод", ймовірно, одна з доменних печей.
- Завод постачає метал і феросплави на виробництва військової техніки, хоча сам не виробляє зброю.
У Тулі горить металургійний завод. Причини пожежі невідомі, однак горить, ймовірно, доменна піч.
Про це повідомляє Exilenova+.
Що відомо про пожежу на заводі в Тулі?
У російській Тулі горить завод "Косогорський металургійний завод".
Судячи з відео, горить одна з доменних печей. Якщо це так, то її ремонт обійдеться дуже дорого.
Довідка: Косогорський металургійний завод – це підприємство базової металургії. Воно не виробляє зброю, але, вочевидь, постачає метал і феросплави на виробництва військової техніки.
Україна завдала ударів по Росії
Ввечері 10 березня Брянськ зазнав масованої ракетної атаки. Президент Зеленський підтвердив успішну атаку на завод "Кремній", де виготовляли системи управління ракетами.
Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський озвучив 24 Каналу думку, що на тривалий час Росія може забути про спроможності виробляти щось на цьому заводі. Тому що більшість станків окупанти не зможуть відновити або купити.
Генштаб ЗСУ опублікував відео удару по заводу "Кремній Ел". Сили оборони атакували ракетами Storm Shadow. Масштаби завданих збитків ще уточнюють.
Міноборони України тролило росіян у Threads, відповідаючи на їхні коментарі про атаки та ППО. Там вони обіцяли організуваи пожежу у Тулі.
У Тольятті сталася пожежа на хімічному підприємстві "КуйбишевАзот". Його могли атакувати дрони. Підприємство є одним із найбільших роботодавців у регіоні та важливим платником податків для місцевого бюджету.