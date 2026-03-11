У російській Тулі сам по собі загорівся металургійний завод

У Тулі горить металургійний завод. Причини пожежі невідомі, однак горить, ймовірно, доменна піч.

Про це повідомляє Exilenova+.

Що відомо про пожежу на заводі в Тулі?

У російській Тулі горить завод "Косогорський металургійний завод".

Судячи з відео, горить одна з доменних печей. Якщо це так, то її ремонт обійдеться дуже дорого.

Довідка: Косогорський металургійний завод – це підприємство базової металургії. Воно не виробляє зброю, але, вочевидь, постачає метал і феросплави на виробництва військової техніки.

У Тулі горить завод: дивіться відео

