Теж говорив про переговори: речник Путіна прокоментував слова Папи Римського про "білий прапор"
Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков прокоментував слова Папи Римського про "мужність білого прапора". Він зазначив, що Владімір Путін також наголошував на переговорах.
Зазначимо, що папа Франциск в інтерв'ю швейцарському мовнику сказав, що Україна повинна мати сміливість сісти за стіл переговорів. Він заявив, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має "мужність білого прапора". Ця заява понтифіка викликала неабиякий резонанс у світі.
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Що сказав Пєсков
Дмітрій Пєсков у відповідь на слова папи Франциска акцентував, що Владімір Путін неодноразово висловлювався про переговори. Однак, за словами речника, українська влада можливість такого спілкування жорстко заперечує.
Пєсков додав, Київ у цьому питанні покладається на заяви країн Заходу про поразку Росії – нібито це є "найглибшою помилкою".
Реакція на слова Франциска
- Одразу після хвилі невдоволення у Ватикані спробували пояснити, що мав на увазі Папа Римський. Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні зазначив, що слова про "білий прапор" понтифік підхопив у журналістки. А переговори, за його словами, не передбачають капітуляцію. Водночас Франциск нібито висловлює "глибоку прихильність до змученого українського народу".
- Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що в Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. Він подякував всім українським капеланам, які з армією. Президент додав, що саме церква з людьми, а не займається "віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити".
- Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дала спільну відповідь понтифіку. Представники зазначили, що "ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати". За їх словами, здатися – це означає не мир, а перемогу рабства над свободою.