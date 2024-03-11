Теж говорив про переговори: речник Путіна прокоментував слова Папи Римського про "білий прапор"

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков прокоментував слова Папи Римського про "мужність білого прапора". Він зазначив, що Владімір Путін також наголошував на переговорах.

Зазначимо, що папа Франциск в інтерв'ю швейцарському мовнику сказав, що Україна повинна мати сміливість сісти за стіл переговорів. Він заявив, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має "мужність білого прапора". Ця заява понтифіка викликала неабиякий резонанс у світі.

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Що сказав Пєсков

Дмітрій Пєсков у відповідь на слова папи Франциска акцентував, що Владімір Путін неодноразово висловлювався про переговори. Однак, за словами речника, українська влада можливість такого спілкування жорстко заперечує.

Пєсков додав, Київ у цьому питанні покладається на заяви країн Заходу про поразку Росії – нібито це є "найглибшою помилкою".

Реакція на слова Франциска