Тоже говорил о переговорах: спикер Путина прокомментировал слова Папы Римского о "белом флаге"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Папы Римского о "мужестве белого флага". Он отметил, что Владимир Путин также говорил о переговорах.

Отметим, что папа Франциск в интервью швейцарскому вещателю сказал, что Украина должна иметь смелость сесть за стол переговоров. Он заявил, что сильнейшим является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет “мужество белого флага”. Это заявление понтифика вызвало большой резонанс в мире.

Смотрите также "Мужество белого флага": все, что известно о скандальном заявлении Папы Римского

Что сказал Песков

Дмитрий Песков в ответ на слова папы Франциска акцентировал, что Владимир Путин неоднократно высказывался за переговоры. Однако, по словам спикера, украинская власть возможность такого общения жестко отрицает

Песков добавил, Киев в этом вопросе полагается на заявления стран Запада о поражении России – якобы это является "глубочайшей ошибкой".

Реакция на слова Франциска